شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات المركزي" يخفض متطلبات احتياطي الودائع تحت الطلب بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

قال مصرف الامارات المركزي اليوم الأحد إنه خفض متطلبات الاحتياطي الالزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50% لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19. وأضاف البنك أن اجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها مصرف الامارات المركزي منذ 14 مارس 2020 بلغ 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار). (الدولار=3.6739 درهم إماراتي)

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