شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإمارات المركزى يخفض متطلبات الاحتياطى الالزامى للودائع تحت الطلب بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف الامارات المركزي اليوم الأحد، إنه خفض متطلبات الاحتياطي الالزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50% لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.

وأضاف البنك أن اجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها مصرف الامارات المركزي منذ 14 مارس 2020 بلغ 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).

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وكان قد حذر مصرف الإمارات المركزى العملاء من عمليات احتيال تحمل اسمه قد يتعرضون لها من أشخاص يحاولون استغلال الظروف الراهنة، حيث أكد المصرف المركزي أنه لا يطلب من العملاء الإفصاح عن المعلومات الخاصة مثل المعلومات الشخصية ومعلومات الحساب المصرفي، محذرا العملاء وحاثهم على التنبه من المكالمات الهاتفية والرسائل التي قد تصلهم عبر تطبيق الواتساب تدعي أنها من المصرف المركزي، وهي ذات طبيعة احتيالية.

ويشدد المصرف على العملاء عدم الإجابة على مثل هذه المكالمات والرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ السُلطات المعنية.