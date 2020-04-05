شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصلات الزراعية: 8 سلع زراعية تتأثر صادراتها بإغلاق منفذ العقبة البرى أبرزها البطيخ والليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام علوان عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، إن هناك الكثير من الحاصلات الزراعية التى ستتأثر بالاجراءات التى اتخذتها السعودية والأردن فى النقل البرى وإغلاق منفذ العقبة البرى الذى تخرج من خلاله صادرات الحاصلات الزراعية إلى كافة دول الخليج مثل الكويت والإمارات ، لافتا إلى أن تحويل التصدير إلى الشحن البحرى سيواجه تأخيرا كبيرا فى النقل خاصة مع قلة الحاويات البحرية وارتفاع أسعار الشحن .

وأضاف علوان لـ"الخليج 365"، أن المجلس يدرس حاليا إعداد ورقة عمل لرفعها إلى مجلس الوزراء سيتم الإعلان عنها خلال يومين للنظر فى حل الأزمة الحالية ووضع حلول بديلة تمنع من تضرر المحاصيل الزراعية فى تصديرها لدول الخليج ، موضحا أن أبرز السلع التى تصدر للسعودية ودول الخليج هى البطيخ ، والبصل ، الثوم ، الخوخ ، والليمون وإلى الأردن أيضا البطاطا والجوافة والفلفل الأخضر والألوان .

تلقت المجالس التصديرية المصرية مذكرات عاجلة من دولتى السعودية والأردن بوضع إجراءات احترازية مؤقتة بتقييد حركة نقل السلع عن طريق الخطوط البرية تخوفا من انتشار فيروس كورونا، وتضمنت الإجراءات السعودية أن يقتصر دخول الشاحنات بالطريق البرى على السلع الغذائية والدوائية والاغاثة مع وضع قيود على قائدى الشاحنات وأن تتحول كافة السلع الأخرى إلى النقل البحرى والجوى، أما الأردن فقررت تحويل التبادل التجارى مع مصرللنقل البحرى وإغلاق خط شحن نويبع والعقبة.

وجاءت الإجراءات التى حصلت الخليج 365 على نسخة منها كالتالى:

أولاَ- المملكة العربية السعودية

أ‌- فيما يخص العبور من خلال المملكة (الترانزيت)

علي دول الجوار التي تستخدم الأراضي السعودية لعبور شاحنات الترانزيت، وأنه نظراً للإجراءات التي تتخذ المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد فان الهيئة العامة للجمارك ستقوم بتقليص مرور شاحنات الترانزيت عبد المنافذ البرية للمملكة، وسيقتصر السماح فقط بعبور الشاحنات التي تنقل السلع الأساسية (الغذائية – الدوائية – شاحنات الإغاثة)، وكذا اعتماد نقل السلع الأخرى عن طريق الشحن الجوي والشحن البحري وذلك لفترة مؤقتة.

2 أن يتم فحص سائقي الشاحنات قبل دخولهم للمنفذ وإعادة من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا الجديد وعند خروجهم من المنفذ.

3 إلزام سائقي شاحنات الترانزيت باستخراج التأشيرات عن طريق سفارات المملكة أو قنصلياتها في تلك الدول التي قدموا منها وعدم استخراجها عن طريق المنفذ.

4 إعطاء سائقي شاحنات الترانزيت مهلة 96 ساعة لمغادرة المملكة بعد الدخول والاعتماد على أنظمة التتبع وتطبيق الغرامات المالية علي المخالفين مع استمرار الجمارك استكمال إجراءاتها المتبعة حيال تعطل الشاحنات.

ب‌-فيما يخص دخول البضائع مباشرة إلى المملكة العربية السعودية

Advertisements

1 حث التجار السعوديين علي استخدام النقل الجوي والبحري لضمان سرعة فحص منتجاتهم وعدم تعرضها للتأخير نظراً للظروف الحالية مع إعطاء مهلة لتطبيق إغلاق النقل عبر المنافذ البرية.

2 إلزام سائقي الشاحنات باستخراج التأشيرات عن طريق سفارات المملكة أو قنصلياتها في تلك الدول التي قدموا منها وعدم استخراجها عن طريق المنفذ.

3 يستمر السماح بإدخال الشاحنات التي تحمل اسلع الأساسية (الغذائية – الدوائية-شاحنات الإغاثة) بشكل مباشر وتقوم هيئة الغذاء والدواء بتحديد هذه السلع على أن تقوم وزارة الصحة بجميع الإجراءات الاحترازية.

4 أن يتم فحص سائقي الشاحنات قبل دخولهم للمنفذ وإعادة من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا الجديد وعند خروجهم من المنفذ.

5 بالنسبة لدخول الشاحنات عبر المنافذ البرية من الأردن الي المملكة فيقتصر الدخول علي السائقين السعوديين والاردنيين ومن لديهم إقامة ورخصة عمومية سارية المفعول في المملكة العربية السعودية فقط.

6 السماح بدخول جميع شاحنات النقل الي المملكة من خلال الموانئ بدون السائقين علي أن يتم تعقيم جميع الشاحنات من قبل الهيئة العامة للموانئ بإشراف وزارة الصحة، علماً بأنه تتوافر القدرة الاستيعابية والطاقة التشغيلية في موانئ المملكة لاستيعاب جميع البضائع الواردة للمملكة في حال تحويله من البرية الي البحري.

ثانياً: المملكة الأردنية الهاشمية

قرر الأردن إغلاق خط شحن (نويبع – العقبة) والتنسيق مع الجانب المصري علي النحو التالي:

حصر أعداد الشاحنات المتوجهة إلي أراضي المملكة الأردنية الهاشمية والموجودة في ميناء نويبع والتي وجهة بضائعها الأردن أو ترنزيت عبر الأراضي الأردنية ليتم التعامل معها، وعدم السماح للشاحنات المصرية بالتوجه الي ميناء نويبع من نفق الشهيد أحمد حمدي، والسماح للشاحنات الأردنية بالعودة الي الأراضي الأردنية عبر ميناء نويبع – العقبة.

السماح للشاحنات المصرية المتواجدة داخل الأراضي الأردنية والقادمة من ميناء نويبع بالعودة الي الأراضي المصرية عبر شركة الجسر العربي للملاحة (العقبة – نويبع).

تحويل التبادل التجاري بين مصر والأردن ليتم من خلال الشحن باستخدام الحاويات عبر الموانئ البحرية المخصصة لتصدير واستقبال الحاويات.