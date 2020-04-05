شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية المصرية المغربية: القطاع الخاص ملزم بالحفاظ على العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل حسني رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص لديه التزام تام بالحفاظ على العمالة وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة بجانب تفعيل الدور المهم للقطاع الخاص في مجال المسئولية المجتمعية للشركات خلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القطاع الخاص المصري يقف خلف القيادة السياسية والدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، كما لن ينسي التاريخ دور المنظومة الطبية «الجيش الابيض» ووزارة الصحة التي تسابق الزمن لمكافحة المرض الأخطر في العصر الحديث.

وأشاد «حسني»، بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة لضمان حصول المصابين على الدعم والرعاية الطبية اللازمة والقرارات الحاسمة للحد من انتشار الفيروس ودعم القطاع الخاص للإجراءات الاحترازية ودوره المجتمعي في الأزمة.

وقال رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، فى تصريح صحفى، إن الاقتصاد المصري سيتحسن ويتعافي سريعا، لافتا إلى أن قرارات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان في عودة شركات المقاولات للعمل بنفس الأداء في تنفيذ المشروعات واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للحفاظ على العمال.

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واكد أن البداية بقطاع المقاولات قرار "جيد"، ويمكن التعامل معها في ظل الأزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير الاحتياجات الصحية لأطقم العمل داخل المواقع.

واختتم قائلا:" نقف وراء القيادة السياسية في كل الإجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز الأزمة والوصول معا إلى بر الأمان والاستقرار".