شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البضائع: البقوليات والسكر أبرز السلع التى ستنخفض أسعارها بعد خفض السولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الزينى رئيس جمعية نقل البضائع بدمياط، عضو الجمعية العامة للنقل البرى، إن انخفاض أسعار السولار المتوقع من الحكومة خلال الأسبوع الجارى سيؤدى لانخفاض أسعار السلع خاصة السلع الغذائية قبل دخول شعر رمضان، لافتًا إلى أن 60% من أسعار النقل يتم حسابها من تكلفة السولار، حيث إن نقل البضائع يتم من الموانئ للمحافظات، وبين المحافظات وبعضها .

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أبرز السلع التى من المتوقع أن تشهد انخفاضًا هى البقوليات مثل الفول والعدس الفاصوليا البيضاء وغيرها من السلع التى يتم نقلها من الموانئ عند وصول الشحنات المتعاقد عليها من الدول الأخرى، كما أضاف أنه سيتم البدء فى نقل محصول القمح خلال الفترة المقبلة لهيئة السلع التموينية والتى ستستفيد من أسعار النقل الجديدة.

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وأشار عضو جمعية النقل البرى، إلى أن انخفاض السولار سيساهم فى تخفيض السلع المحلية مثل أسعار السكر حيث يتم نقله من كوم أمبو إلى كل المحافظات وتكلفة النقل تمثل جزء كبير من سعره بعد أن تخطى السولار حاجز الـ6 جنيهات ليصل إلى 6.75 جنيه للتر.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، كشفت عن أنه سيتم إعلان الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجارى لمدة 3 أشهر قادمة، بدءًا من شهر إبريل، وحتي نهاية يونيو.

ورجحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن يكون اتجاه اللجنة لخفض أسعار المنتجات البترولية بمعدل يقترب من 10% من الأسعار الحالية وذلك كنتيجة للتراجع المستمر في أسعار خام برنت بداية من عام 2020 حيث زادت وتيرة التراجع بداية من شهر مارس الجاري مع زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا وحرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا بعد انهيار اتفاق خفض الإمدادات النفطية، حيث سجلت أسعار النفط أمس 20 دولارًا للبرميل في انخفاض لم تشهده الأسعار منذ 17 عاما.