محمود محيى الدين يطالب مصر بلجوء البلاد لعقود شراء البترول طويلة الأجل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور محمود محيى الدين، الخبير الاقتصادى المصري، أن تفكر مصر فى عقود شراء البترول طويلة الأجل، بالنظر إلى الأسعار العالمية الحالية، حيث انخفضت أسعار البترول أمس عن مستوى 20 دولار للبرميل.
وقال محمود محيى الدين، خلال المحاضرة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عبر الإنترنت مساء اليوم، إن ما شهده أسواق المال عالميا من أزمة ليس نتيجة أزمة في قطاع التمويل وإنما صدمة العرض والطلب تسببت فيها أزمة صحية بالأساس، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات للتعافى عندما أقر الكونجرس الأمريكى نحو تريليونى دولار، كما أن أسواق المال لديها ميزة جيدة بوجود مؤشرات قياس يومية للأداء.
وشارك فى الندوة مجموعة من رجال الأعمال مجموعة من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، منهم عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وطارق توفيق، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، وعمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
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