شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. الفراولة بـ3 جنيهات والتفاح المصرى بـ7 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 4-4- 2020، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار بالرغم من الاقبال الكبير على الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية، وذلك أدى إلى استقرار الأسعار.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن البرتقال أبو سرة يتراوح بين 4-9 جنيها، و سعر اليوسفي ليتراوح بين 4-8 جنيهات، وسجل سعر الليمون ليتراوح 4-14 جنيها للكيلو.

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وأشار النجيب لـ"الخليج 365"، إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والإيطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصري 7 جنيهات، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت أسعار الجوافة 3 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات.

جدير بالذكر، أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.