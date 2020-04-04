السيسي يقرر تأجيل افتتاحات المشروعات القومية.. وتوجيه عاجل من الرئيس

كتب: ضياء السقا

ووجه الرئيس السيسي، بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التى كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، إن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء فى ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتطبيق أعلى درجات الوقائية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بمواقع المشروعات والحفاظ على سلامتهم، والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة لهم.