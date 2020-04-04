شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 4 تحديات تواجه صناعة الملح أبرزها ارتفاع فوائد بنك الاستثمار القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أسامه عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، ان ابرز التحديات التى تواجه صناعة الملح فى الشركة هو قرض بنك الاستثمار القومي الذى ارتفع من 110 مليون جنيه الى نحو 4 مليارات جنيه، مما يعوق نهوض الشركة التى تعد اول شركة وطنية أنشئت منذ اكثر من 100 عام .

وأضاف اسامة عبد العزيز لـ"الخليج 365"، ان القرض تسبب في انقسام الشركة لشركتين هما النصر والمكس ، مشددًا على أهمية تجاوب البنك لحل المشكلة .

ومن التحديات أيضا تكبد اعباء أخرى، نتيجة قانون المناجم والمحاجر علاوة على إنشاء منطقة سكنية كاملة المرافق ،امام ملاحة برج العرب ، وهى ملاحة تعتبر حديثة الإنشاء، وتكلفت نحو 14 مليون جنيه سنة 1982.

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أشار اسامة عبد العزيز، انه تم استبعاد الشركة وقتها من المشاركة علي المدينة السكنية، رغم ان جزء من قرض بنك الاستثمار القومي ذهب لتمويلها، وفى حالة حساب مستحقات الشركة والفوائد الان لدى المدينة السكنية فإنها قد تصل لأكثر من 400 مليون جنيه، يمكن استخدامها فى تسوية مديونية بنك الاستثمار القومي، موضحا انه تم التقدم بمذكرة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لرفعها للجهات المعنية لحصل الشركة على حقها .

وأوضح اسامة عبد العزيز، ان من بين التحديات ايضا هو التحدى الخاص بتوقف ملاحة سبيكة بشمال سيناء نتيجة وجود الارهابيين الذين سبق لهم اختطاف عدد من العاملين بالشركة واختفاء عدد اخر، وبالتالى توقف العمل فى الملاحة التى تمثل نحو 85% من طاقة الشركة، علاوة على توقف التصدير من ميناء العريش الذى يتم تطويره وهو بمثابة روح الملاحة، وزيادة تكلفة التصدير من ميناء شرق التفريعة، بخلاف رسوم النقل المرتفعة .