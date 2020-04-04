شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات وقرارات حكومية للحد من الأثار السلبية لـ"كورونا" على الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية ظهور أزمة كورونا في مصر، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الهامة لمواجهة تأثيراتها السلبية على كافة القطاعات، وفى هذا الإطار أصدرت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة عددا من القرارات الهامة، لتجنيب قطاع الصناعة التأثيرات السلبية للفيروس، إضافة إلى قرارات أخرى لتوفير احتياجات الأسواق من المنتجات.

وفيما يلى أهم قرارات وزارة الصناعة والتجارة لضبط توفير المنتجات في الأسواق، وكذلك قرارات هامة لإتاحة المطهرات والمستلزمات الطبية في الأسواق..

-أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات" ) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

-قرار بوقف تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر لتوفيرها للسوق الداخلى مع اقتراب شهر رمضان.

-السماح لكافة مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وغيرها من الحصول على خدمات هيئة التنمية الصناعية عبر كافة الفروع.

- استصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة 15 يوما وذلك خلال فترة حظر التجوال.

- إلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس ، ماسك جراحى، ماسك N 95، قناع واقى ،نظارة واقية ) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقاً لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

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- استمرار العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية لمدة شهر لحين انتهاء أزمة كورونا

- مع التأكد من توافر مخزون يكفى ويزيد قررت وزيرة التجارة استثناء الفاصوليا والبسلة الخضراء والفول السودانى من وقف تصدير البقوليات 3 أشهر

- إطلاق 12خدمة مميكنة لهيئة المواصفات والجودة للتسهيل على المصنعين.

- قرار بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهاً للطن لمدة عام فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز.

- التواصل مع وزارة الداخلية للسماح بنقل الخامات وعمال المصانع خلال فترة حظر التجوال

وتكثف وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، من جهودها خلال الفترة الحالية، والعمل بقوة فى المرحلة الحالية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، لتصنيع مدخلات الإنتاج الوسيطة محليا، وذلك مع إمكانية تضرر استيردها من الخارج بسبب أزمة فيروس كورونا.