تفشي وباء كورونا يرفع أسعار الذهب في مصر من جديد

كتب: ضياء السقا
ارتفعت من جديد أسعار الذهب في الأسواق المصرية، السبت، بمقدار 5 جنيهات، مقارنة بتعاملات الجمعة.
وكان الذهب قد وصل إلى مستويات تاريخية، أوائل مارس، حيث سجل عيار 21، 731 جنيها، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وارتفعت أسعار الذهب، السبت، بعد ارتفاع الأوقية عالميا إلى 1618 دولارا بزيادة اقتربت من 20 دولارا، في ظل مخاوف من استمرار عدم قدرة الدول من السيطرة على فيروس كورونا.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 600 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 700 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 800 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5600 جنيهات
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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