هندسة الاسكندرية تدرس نقل مصانع نيازا خارج الكتلة السكنية ضمن خطة التطوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس كلية الهندسة جامعة الاسكندرية ، بتكليف من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، نقل شركة النصر للأجهزة الكهربائية " نيازا" من مكانها الحالى وسط الكتلة السكنية إلى أقرب منطقة صناعية بالإسكندرية ، في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال التى تنفذها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة .

وكشف اللواء نادر بدر ، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية " نيازا" ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن خبراء هندسة الاسكندرية تفقدوا المصانع الحالية للشركة والملاصقة لمحور المحمودية ، بهدف دراسة سبل نقلها لمنطقة صناعية وتحديد المساحة المطلوبة للمصانع الجديدة ،مع استغلال المساحة الحالية للشركة والتى تزيد مساحتها عن 50 الف متر مربع من خلال النشاط العقارى.

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أضاف نادر بدر ل" الخليج 365" أن الشركة عدلت مؤخرا في نظامها الاساسى وأضافت النشاط العقارى، ضمن أنشطة الشركة، مما يمنحها امكانية العمل في النشاط سواء بالبيع او التأجير او الشراكة في هذا المجال، لافتا إالى أن الشركة بالفعل قامت بتحويل نشاط قطعة ارض ، تابعة لها بمحافظة البحيرة امتلكتها عام 1998 ، الى نشاط عقارى سكنى وتجارى وتسعى لتحويل نشاط المصانع الحالية تزيد مساحجتها عن 50 ألف متر مربع ، للاستفادة بارتفاع قيمتها بشكل كبير، حيث تقع على محور المحمودية مباشرة مما يمنحها سيولة كبيرة للتطوير وبناء مصانع جديدة وتحديثها بأفضل التكنولوجيا.

وأوضح أن خطة الدولة التى يتم تنفيذها لاستغلال أصول الشركات، خاصة شركات قطاع الأعمال العام كفيلة بانتشال الشركات الخاسرة من خسائرها المتلاحقة، نتيجة عدم ضخ استثمارات فيها منذ سنوات طويلة .