خدمات ذكية وإجراءات في مركز جمارك جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



عززت جمارك دبي جاهزية مراكزها الجمركية البحرية وقدرتها على تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الجمركية عن بُعد، وذلك من خلال العمل على زيادة استخدام قنوات الخدمات الجمركية الذكية من قِبل المتعاملين، للحصول على كافة التسهيلات التي توفرها لهم جمارك دبي، بما في ذلك حجز مواعيد التفتيش ليتم إنجاز عمليات معاينة وتفتيش شحناتهم التجارية سريعاً، وبأقل مستوى ممكن من التعامل المباشر.

ويستطيع المتعاملون الحصول على كافة الخدمات التي يوفرها مركز جمارك جبل علي، من خلال قنوات الخدمات الجمركية الذكية لجمارك دبي، ما يمكنهم من إنجاز التخليص الجمركي لبضائعهم وشحناتهم التجارية، دون الحاجة إلى زيارة مركز خدمة العملاء في جبل علي، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة في دولة الإمارات حالياً، للحد من التواصل المباشر لمكافحة تفشي وباء كورونا.

تجهيزات تقيهم

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وتم تزويد ضباط التفتيش في مركز جمارك جبل علي، بكافة التجهيزات التي تقيهم مخاطر تفشي وباء كورونا، وتشمل الملابس الواقية والقفازات والكمامات، لضمان سلامتهم ودعم حماية المجتمع من تفشي هذا الوباء، حيث يحرص ضباط التفتيش والموظفون الذين يتولون ميدانياً تقديم الخدمات للمتعاملين، على توفير أفضل التسهيلات للتجار والشركات وبأعلى مستويات الأمان والسلامة الصحية، على الرغم الصعوبات الناجمة عن ظروف العمل في الوضع الحالي، وبجهود مشكورة تلقى كل الدعم والتقدير من فريق القيادة العليا في جمارك دبي، ومن كافة المديرين والمسؤولين في الدائرة، وتسعد المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين؛ نظراً للدور الكبير الذي يقوم به الموظفون في مركز جمارك جبل علي حالياً على صعيد تيسير حركة التجارة المشروعة وحماية المجتمع من المخاطر الصحية والأمنية.

وتوفر غرفة العمليات الجمركية الذكية في جبل علي التي تم تطويرها بجهود الموظفين وأفكارهم وابتكاراتهم الخلاقة، كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز عمليات المعاينة والتفتيش بسلاسة تامة دون تأخير، بما يسهل متابعة الحاويات ضمن الحرم الجمركي لمركز جمارك جبل علي وتيكوم، وذلك من خلال ربط نظام الحجز الخاص بجمارك دبي بنظام موانئ دبي العالمية، لتمكين العملاء من حجز مواعيد التفتيش الجمركي مباشرة عند استلامهم الرمز الإلكتروني الذي تصدره موانئ دبي العالمية للحاويات في جبل علي، ما يوفر على العملاء الوقت والجهد في حجز مواعيد التفتيش.

مرحلة استثنائية

وقال يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية في جمارك دبي: «تواكب الإدارة احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم في المرحلة الاستثنائية الحالية التي تشهدها بيئة الاقتصاد الدولي بسبب التفشي العالمي لوباء كورونا، ونحرص على أن نقدم كافة خدماتنا للتجار والمستثمرين والشركات بكفاءة عالية وبأعلى مستويات الدقة والسرعة، لنمكنهم من الوصول السريع إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وندعم في الوقت ذاته قدرات الاقتصاد الوطني من خلال ضمان تدفق البضائع ووصولها إلى المستهلكين والمنتجين دون تأخير، وذلك بالجهود الكبيرة للموظفين وضباط التفتيش في مركز جمارك جبل علي، الذين يحرصون على إسعاد المتعاملين وحماية المجتمع عبر اتباع أفضل السبل للحماية الصحية والأمنية، وتيسير حركة التجارة المشروعة في هذه المرحلة، فلهم منا كل الشكر والتقدير على جهودهم وإخلاصهم في العمل».

وأضاف: «تمكنت جمارك دبي عبر الاستثمار المكثف في التقنية المتطورة والتوسع في استخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، من الاستجابة لتحديات المرحلة الحالية والعمل على تحويلها إلى إنجازات، من خلال التميز في الخدمات التي نقدمها للمتعاملين لتسهيل مهمتهم في التصدي لآثار المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لتظل دبي في طليعة المراكز التجارية العالمية القادرة على ربط الأسواق لحماية سلاسل الإمداد من الانعكاسات السلبية للإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول العالم للحد من انتشار وباء كورونا».