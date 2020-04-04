أجهزة صرّاف آلي حديثة بـ 70 خدمة إضافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أبرم مصرف الشارقة الإسلامي اتفاقية مع شركة «سي إن أس ميدل إيست» وشركة ديبولد نيكسدورف العالمية، تقضي بإدخال المزيد من التطبيقات التقنية المتطورة ووظائف الخدمات الذاتية على أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف بغية تعزيز تجربة العملاء.

ويأتي تدشين الأجهزة الجديدة تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية للوصول إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وضمن استراتيجية المصرف في مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في العمل المصرفي المعتمدة عالمياً.

وسيقوم المصرف باستبدال الأجهزة الحالية تدريجياً بالتعاون مع شركة ديبولد نيكسدورف، حيث سيتم تفعيل أجهزة الصراف الآلي الجديدة تباعاً، بما في ذلك أجهزة إيداع النقود والشيكات، والصراف الآلي لسحب النقود عبر السيارة، والأكشاك المتكاملة متعددة الوظائف (MFK's)، التي تسمح لعملاء مصرف الشارقة الإسلامي بالحصول على قائمة واسعة من الخدمات.

برمجيات مبتكرة

وتأتي الأجهزة الجديدة مزودة ببرمجيات مبتكرة، وخدمات أكثر ذكاءً، والعديد من المميزات من بينها قدرة أعلى على سحب وإيداع الأموال، وإمكانية قراءة بطاقات التواصل قريب المدى (NFC) بالإضافة إلى قراءة البطاقات التقليدية، وإمكانية قراءة بطاقة الهوية الإماراتية والتحقق منها. وهي تحتوي على الجيل الرابع من محركات الوسائط من أجل تحسين الكشف عن العملات المزيفة، إلى جانب العديد من التقنيات المبتكرة. وتشمل قائمة خدمات الأجهزة فتح الحسابات، وإصدار البطاقات المصرفية، والكشوف المصرفية بما في ذلك الحصول على كشف حساب باتباع خطوات بسيطة وسهلة.

وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «نحرص دائماً على الاستفادة من التقنيات الحديثة في تسهيل الحصول على خدماتنا المصرفية، وتقليل وقت انتظار العملاء وضمان تلبية احتياجاتهم بسرعة وفاعلية. ومن خلال تحديث أجهزة الصراف الآلي، سيتم طرح حوالي 70 خدمة إضافية جديدة، لزيادة مستوى رضا العملاء، وتقديم تجربة مصرفية متميّزة لهم، إلى جانب تقليل الحاجة إلى زيارة الفروع». وشدد على التزام مصرف الشارقة الإسلامي بتطبيق التحول الرقمي على مختلف الصعد لتعزيز التجربة المصرفية للعملاء.

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متطلبات المستقبل

من جانبه قال حاتم حريري، مدير عام شركة «سي إن إس ميدل إيست»: «نحرص على الوفاء بوعودها في تهيئة الأنشطة التجارية للعملاء من كافة القطاعات الاقتصادية لمواكبة متطلبات المستقبل من خلال الابتكارات الرقمية التي تلبي حاجاتهم المتغيّرة. وفي القطاع المصرفي بشكل خاص، فإن التحول الرقمي يعني أكثر من مجرد الكفاءة والإيرادات، حيث يُسهم في تحويل المصرف من مجرد مكان لحفظ الأموال إلى مزود خدمة موثوق يمنح العملاء المزيد من الوسائل كل يوم لإجراء معاملاتهم بمنتهى اليسر والسهولة والسلاسة».

وتمنح قنوات الخدمة الذاتية الرقمية للعملاء اليوم القدرة على الاتصال وإجراء التعاملات على النحو المطلوب، في أي مكان وزمان. وتعمل هذه الحزمة الجديدة من حلول الخدمة الذاتية على ربط القنوات المادية والرقمية، وتقديم المزيد من الخدمات الخاصة، وتعزيز الكفاءة، والتوفر، لمساعدة العملاء على التواصل بشكل أكبر مع مصارفهم.

قارئ البصمة

وإلى جانب أجهزة الصراف الآلي، سيتم تشغيل عدد من الأكشاك المتطورة التي تتيح للعملاء إمكانية السحب النقدي، والاستعلام عن الفواتير ودفعها، والتحويلات المالية، وطلب دفتر الشيكات، وطباعة بطاقات السحب الآلي. كما تشمل الميزات الأخرى: فتح حساب جديد عن طريق تقديم المستندات التي سيتم مسحها ضوئياً باستخدام جهاز قارئ البصمة لبطاقة الهوية، والتفاعل عبر الفيديو مع موظفي خدمة عملاء المصرف في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى. وتم تصميم هذه الأجهزة لتتيح أعلى درجات الخصوصية للعملاء.

وقال حبيب حنا، المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط في شركة ديبولد نيكسدورف: «نشهد اليوم تغيّراً في طرق الخدمات المصرفية، وبالتالي لابد من الالتزام بتبني الابتكار. وتمثل أجهزة الصراف الآلي القنوات الرقمية الأكثر أهمية، ومن خلال تطبيق حلولنا للخدمة الذاتية المدمجة، وبرمجيات فيناميك لنقاط الاتصال، يمكن لمصرف الشارقة الإسلامي تلبية متطلبات المستهلكين على نحو يفوق توقعاتهم، حيث تتيح هذه التقنيات للعملاء الوصول إلى حلول رقمية آمنة، وتقديم خدمات تتسم بالسلاسة والسهولة لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية».