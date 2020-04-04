أردني يفوز بشقة «القرية العالمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت القرية العالمية، أن الفائز بالجائزة الكبرى للسحب الذي تم إطلاقه خلال البرنامج الترفيهي للموسم 24، هو فايز عوادة، يحمل الجنسية الأردنية ويعيش في الإمارات منذ 30 عاماً.

وسيحصل الفائز ـ وهو أب لولدين ويعمل في قطاع الرعاية الصحية ـ على شقة سكنية فخمة في مجمّع دبي وورف الموجود في واجهة الجداف البحرية «الجداف ووترفرونت» التابعة لدبي القابضة، تقدّر قيمتها بـ 1.4 مليون درهم.

وشارك ضيوف القرية العالمية الموسم الماضي ابتداء من دخول السنة الجديدة في السحب، باستخدام تذاكر الدخول التي تبلغ قيمتها 15 درهماً، وبطاقات «وجهات ترفيهية». كما تم تسجيل الضيوف من أصحاب باقات كبار الشخصيات تلقائياً في السحب.

وجرى السحب في المركز الرئيسي لشبكة الإذاعة العربية بحضور ممثل عن «اقتصادية دبي»، يوم الجمعة 3 أبريل/نيسان، حيث تم الإعلان عن الفائز، فايز عوادة في السحب.

وبهذه المناسبة، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «يسعدنا أن نشارك اللحظات السعيدة مع ضيوفنا في سعينا لرسم الابتسامة على وجوههم في ظل هذه الأوقات الاستثنائية، ونحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع دبي القابضة الذين تعاونوا معنا في منح أحد ضيوفنا الفرصة في ربح شقة فخمة، لتكون عنصر المفاجأة الذي لطالما تميزت به القرية العالمية على مدار مواسمها. كما نشكر فريق العمل في شبكة الإذاعة العربية، واقتصادية دبي، على تعاونهم معنا لتحقيق ذلك. نتمنى أن نكون قد أسهمنا من خلال مبادرتنا في تحقيق حلم فايز، ونحن على ثقة بأن هذه اللحظة ستبقى أسعد ذكرياته».

من جهته قال خالد المالك، العضو المنتدب لدبي القابضة: «تلعب دبي القابضة دوراً حيوياً في رسم الخارطة المعمارية لإمارة دبي، وتقديم أفضل التجارب السياحية منذ تأسيسها قبل 15 سنة. ونحن سعداء بتعاوننا مع القرية العالمية لإطلاق مثل هذا السّحب الأول من نوعه على جائزة كبرى، وتقديم هذه الفرصة المميزة لأحد ضيوفها والتي من شأنها أن تغير مجرى حياته بشكل كامل إلى الأفضل. وأود أن أشكر جميع من شارك في هذا السحب وأن أهنئ الفائز».

وختم بدر أنوهي قائلاً: «نتطلع للترحيب بضيوفنا من جديد في الموسم الـ25 الذي يمثل اليوبيل الفضي للقرية العالمية، ليكون علامة فارقة في تاريخ الوجهة ويمنحهم المزيد من الذكريات السعيدة. كما أتوجه، بالنيابة عن فريق عمل القرية العالمية، بالشكر إلى جميع شركائنا والضيوف الذين زارونا ودعمونا في الموسم الرابع والعشرين، آملين للجميع دوام الصحة والعافية».