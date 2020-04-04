تأجيل النتائج الفصلية للشركات المدرجة إلى نهاية النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

أرسلت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً موجهاً للشركات المساهمة المدرجة والشركات المرخصة من الهيئة في الإمارات وكذلك صناديق الاستثمار المحلية المسجلة ابلغتها فيه بعدة قرارات تتضمن تمديد مدة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2019 والبيانات المالية المرحلية للربع الاول من العام الجاري.

قرارات مهمّة

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وبحسب التعميم فقد تم تمديد مهلة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية 2019 والبيانات المالية المرحلية للربع للعام 2020 على النحو التالي:

1 - تمديد فترة الإفصاح عن البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة عن السنة المالية 2019 فترة إضافية لا تتجاوز 45 يوماً كحد أقصى تنتهي بتاريخ 14/5/2020. على أن يشمل التمديد جميع الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات الأجنبية المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى الهيئة.

2 - تلتزم الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات المساهمة الخاصة المحلية المدرجة في السوق بمراعاة نشر البيانات المالية السنوية المدققة عن العام 2019 بالتزامن مع نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة.

3 - تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية الربعية المنتهية في 31 مارس 2020 إلى حين حلول موعد الإفصاح المقرر عن البيانات المالية المرحلية المنتهية في 30 يونيو المقبل على أن يشمل التأجيل جميع الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات الأجنبية المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى الهيئة.

4 - مراعاة سريان تطبيق أحكام المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والمتعلق بفرض حظر تداول المطلعين على أسهم الشركات لحين الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة 2019 والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري. وتنص المادة على أنه: يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل -بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره - في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أيا من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال الفترات التالية:

أ- قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية ما لم تكن تلك المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة.

ب- قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

موسم العموميات

تأتي هذه القرارات في إطار جهود احتواء تداعيات أزمة "كورونا" واستكمالا لحزمة المبادرات التي أطلقتها الهيئة بغرض تطويق انعكاساتها على الأسواق المالية، وفي إطار حرص دولة الإمارات على تطبيق أعلى درجات السلامة وتماشياً مع تعليمات وزارة الصحة لمنع التجمعات في الفترة الحالية، وبالنظر لما تقتضيه المصلحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار تزامن هذه الالتزامات مع حلول موعد انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة.