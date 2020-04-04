شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 700 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات للجرام، بسبب ارتفاع أوقية الذهب عالميا إلى 1618 دولارا بزيادة اقتربت من 20 دولارا، في ظل مخاوف من استمرار عدم قدرة الدول من السيطرة على فيروس كورونا.
ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في مصر، بالتزامن مع الإغلاق الكلى لمحلات بيع المشغولات الذهبية بسبب حظر الفتح أمام الجمهور، فى إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وارتفع عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر من 695 جنيها للجرام إلى 700 جنيه، بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب، مع زيادة ملحوظة في الطلب على المعدن النفيس.
أسعار الذهب بعد ارتفاعها...
عيار 18 سجل 600 جنيه للجرام
عيار 21 سجل 700 جنيه للحرام
عيار 24 سجل 800 جنيه للجرام
الجنيه الذهب 5600 جنيه للجرام
أوقية الذهب 1618 دولارا
وتراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت أمس الجمعة بعد أن أوقف فيروس كورونا سلسلة قياسية لنمو الوظائف في الولايات المتحدة استمرت 113 شهرا وأذكى مخاوف من تباطؤ اقتصادي عميق.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 360.91 نقطة، أو 1.69 بالمئة، إلى 21052.53 نقطة.وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 منخفضا 38.25 نقطة، أو 1.51 بالمئة، إلى 2488.65 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 114.23 نقطة، أو 1.53 بالمئة، ليغلق عند 7373.08 نقطة.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر، مع هبوط داو جونز 2.7 % وستاندرد اند بورز 2.08 بالمئة وناسداك 1.72 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 700 جنيه للجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.