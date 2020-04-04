شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 700 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات للجرام، بسبب ارتفاع أوقية الذهب عالميا إلى 1618 دولارا بزيادة اقتربت من 20 دولارا، في ظل مخاوف من استمرار عدم قدرة الدول من السيطرة على فيروس كورونا.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في مصر، بالتزامن مع الإغلاق الكلى لمحلات بيع المشغولات الذهبية بسبب حظر الفتح أمام الجمهور، فى إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وارتفع عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر من 695 جنيها للجرام إلى 700 جنيه، بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب، مع زيادة ملحوظة في الطلب على المعدن النفيس.



أسعار الذهب بعد ارتفاعها... أسعار الذهب بعد ارتفاعها... عيار 18 سجل 600 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 700 جنيه للحرام

عيار 24 سجل 800 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5600 جنيه للجرام

أوقية الذهب 1618 دولارا Advertisements

وتراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت أمس الجمعة بعد أن أوقف فيروس كورونا سلسلة قياسية لنمو الوظائف في الولايات المتحدة استمرت 113 شهرا وأذكى مخاوف من تباطؤ اقتصادي عميق.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 360.91 نقطة، أو 1.69 بالمئة، إلى 21052.53 نقطة.وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 منخفضا 38.25 نقطة، أو 1.51 بالمئة، إلى 2488.65 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 114.23 نقطة، أو 1.53 بالمئة، ليغلق عند 7373.08 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر، مع هبوط داو جونز 2.7 % وستاندرد اند بورز 2.08 بالمئة وناسداك 1.72 بالمئة.