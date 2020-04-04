شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض الطماطم والفاصوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 4 -4 - 2020، استقرارا حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية فى القاهرة. وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم انخفضت لتتراوح بين 1.5- 2.75 جنيه مقابل 2.5-4.5 ، بينما سجلت أسعار البطاطس 1.25-2.5، انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 3-7 جنيهات مقابل 4-10 جنيهات وسعر كيلو البصل ليتراوح بين 2.5 - 7.5، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات، فيما سجلت الكوسة 1.5-4 ، واستقر سعر الخيار ليتراوح بين 3-5، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيهات، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيهات، والبسلة لتتراوح بين 4-6.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

جدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.