شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأرز: لدينا 5.5 مليون طن مخزون يكفى حاجة الأسواق 16 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع ارتفاع الطلب على السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، خرجت تأكيدات عدة من الحكومة بأن المخزون الاستراتيجي يكفى ما حوالى 6 أشهر، بالنسبة لبعض السلع لكن مخزون الأرز في الأسواق يكفى أكثر من 16 شهر، بحسب تصريحات رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات.

وكشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات، أن مخزون الأرز المتاح فى الأسواق يكفى حتى أكتوبر لعام 2021 ، مشيرا إلى أن إنتاج الأرز لعام 2019-2020 بلغ نحو 9 ملايين طن أرز شعير، وهذه الكمية تتيح أرز أبيض حوالى 5 ملايين طن.

وأضاف فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه إذا ما أضفنا 500 ألف طن كانت مخزونة من الموسم السابق إلى إنتاجية الـ5 ملايين طن، سنجد أن هناك 5.5 مليون طن أرز متاح فى الأسواق فى حين أن حجم استهلاك مصر حوالى 2.5 مليون طن أرز فقط، فالمتاح لدينا يكفى ويفيض لموسمين.

وبشأن التكالب على شراء الأرز، يقول شحاتة " لو قام الناس بشراء احتياجاتهم بل وأضعاف ما يحتاجون فإن المتاح لدينا من الأرز يفوق هذه الطلبات بكميات كبيرة، ولولا أزمة كورونا لتراجع سعر الأرز أكثر من 25 % هذا الموسم ولهبط السعر دون الـ 6 جنيهات نتيجة زيادة كبيرة فى المعروض.

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وتابع رئيس شعبة الأرز، أن سعر الأرز فى الأسواق يتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات للكيلو للمستهلك، بغض النظر عن شركات أخرى تبيع أرز بأسعار أغلى من هذا السعر، نتيجة الجودة أو تحت أى مسمى، لكن لا يشعر المواطن بأى تراجع فى معروض الأرز حتى 2021.

وأشار رجب شحاتة إلى أن موسم الأرز يبدأ فى أغسطس لذلك فشهور قليلة تفصلنا عن موسم جديد، وسيضاف محصول جديد لحجم المعروض فى الأسواق، ومن ثم مزيد من الاستقرار فى الأسعار.

كانت غرفة صناعة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، أعلنت بدء توريد الأرز المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا15من شهر مارس 2020، وذلك بعد ترسية المناقصة التى أعلنت عنها هيئة السلع على الشركات الفائزة بتوريد الكميات المقررة.

وكشف رجب شحاتة، أن إجمالى كميات الأرز الأبيض التى يتم توريدها لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بـ 95 ألفا و50 طن أرز ابيض رفيع الحبة بسعر 7250 جنيه للطن، وأنه سيتم توريد هذه الكميات على 4 أشهر تبدأ الفترة الأولى من منتصف مارس إلى منتصف أبريل، لعدد 14 شركة ومضرب لتوريد كمية 22550 طن، والفترة الثانية من منتصف أبريل إلى منتصف مايو لعدد 4 شركات بكمية 7300 طن، والفترة الثالثة منتصف مايو إلى منتصف يونيو لعدد 20 شركة وتوريد كمية 30850 طن، والفترة الرابعة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو لعدد 21 شركة ومضرب لتوريد كمية 34350 طن.

وأضاف "شحاتة"، أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد الأرز الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية فى ظل حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الاساسية لأصحاب بطاقات التموين وكذلك للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى خاصة بعد قرار الوزير بتخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموين هما الأرز والسكر والزيت والدقيق‪ .‬