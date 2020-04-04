شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تحويل السيارات للغاز الطبيعى مشروع قومى يحظى باهتمام الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه جارى حالياً تنفيذ برنامج طموح لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى واستخدامه كوقود للسيارات والعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المركبات خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مشروع قومى يحظى باهتمام الرئيس السيسى ودعم متواصل من الحكومة للانطلاق بهذا النشاط للحفاظ على البيئة واحلال الغاز محل الوقود السائل خاصة بعد علاج التشوهات السعرية للمنتجات البترولية ضمن برنامج إصلاح هيكل التسعير.

وأشار وزير البترول، إلى ان الخطة المتكاملة للمشروع تستهدف نشر محطات ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس القادمة فى العديد من المحافظات والمدن والمتجمعات العمرانية الجديدة وشبكة الطرق القومية .

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة غازتك الذى عقد بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس مع مقر وزارة البترول بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهـندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس .

ومن جانبه، استعرض المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال والجهود التى تم بذلها خلال العام للمساهمة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل فى مختلف أنواع السيارات والمركبات ، حيث أشار إلى أنه تم تشغيل 3 محطات تموين جديدة شملت محطة فى قنا والغردقة ، وتشغيل أول نموذج لمحطة تموين وقود متكاملة في مدينة بورسعيد وذلك بالغاز الطبيعى والوقود السائل التى تحمل العلامة التجارية لشركة إينى والشحن الكهربائى والخدمات المتنوعة للعملاء ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية ، ليصل عدد محطات الشركة 93 محطة تتوزع فى مختلف المدن والمحافظات وهو أعلى معدل انتشار جغرافى لمحطات الخدمة والتموين بين جميع الشركات العاملة فى المجال.

Advertisements

وأوضح أنه لرفع كفاءة تشغيل المحطات والمعدات، تم وضع خطط لإعادة توزيع ضواغط الغاز فى محطات التموين بين مواقع الشركة المختلفة للاستفادة القصوى من المعدات وتغطية متطلبات العملاء فى المناطق التى تشهد تزايد الطلب على استخدام الغاز الطبيعى، وهو ما أسهم فى زيادة مبيعات الغاز المحققة خلال العام بهذه المحطات بمعدل 70 ألف متر مكعب يومى وهو ما يعادل إنشاء 7 محطات تموين جديدة وبدون إنفاق استثمارى، مشيراً إلى زيادة مبيعات الشركة من الغاز بنسبة 50 % .

وأضاف أنه تم خلال العام تحويل 19818 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليرتفع إجمالى عدد السيارات المحولة بمراكز الشركة منذ بدء النشاط إلى أكثر من 140 ألف سيارة وبحصة تبلـغ 6ر46% من إجمالى السوق وهى أعلى حصة سوقية بين شركات غاز السيارات فى مصر.

كما قامت فرق العمل المدربة بالشركة بتصنيع وتطوير بعض وحدات وأنظمة تحويل السيارات للغاز الطبيعى وذلك فى إطار السياسية المتدرجة التى تتبعها الشركة لتوطين صناعة مكونات انشطة استخدام الغاز الطبيعى للسيارات فى إطار جهودها لدعم التصنيع المحلى للمعدات والمكونات المستخدمة في عمليات التحويل والتموين .

وأوضح أن جهود تطوير أنشطة الأعمال المختلفة أسفرت عن تحقيق الشركة زيادة فى صافى أرباحها من 14.1 مليون جنيه فى عام 2018 إلى 64.2 مليون جنيه فى عام 2019 ، وارتفاع إيرادات النشاط من 8ر866 مليون جنيه فى عام 2018 إلى 1381 مليون جنيه فى عام 2019 بزيادة نسبتها 60% .