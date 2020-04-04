شكرا لقرائتكم خبر عن ماريوت العالمية تعرضت لعملية اختراق بيانات 5 مليون ضيف خلال فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت العلامة الفندقية العالمية ماريوت العالمية إنها تعرضت لعملية اختراق بيانات خلال شهر فبراير الماضى، و إن أسماء الضيوف ومعلومات والتفاصيل الشخصية الأخرى ربما تم الوصول إليها، وهو الاختراق الثانى لبيانات المجموعة العالمية في أقل من عامين.

ولفتت الشركة إن حوالي 5.2 مليون ضيف حول العالم ربما تأثروا فى تلك العملية، و قد تتضمن المعلومات المأخوذة الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وأعياد الميلاد ومعلومات الولاء للشركات المرتبطة مثل شركات الطيران وتفضيلات الغرف.

وأوضحت ماريوت إنها لا تزال تحقق، لكنها لا تعتقد أنه تم الوصول إلى معلومات بطاقة الائتمان أو أرقام جواز السفر أو معلومات رخصة القيادة.

وقالت سلسلة الفنادق إنها لاحظت أنه تم الوصول إلى كمية غير متوقعة من معلومات الضيف في نهاية فبراير باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول لموظفين اثنين، لافته إلى إنها تعتقد أن النشاط بدأ في منتصف يناير.

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وقامت ماريوت بتعطيل عمليات تسجيل الدخول هذه وتساعد السلطات في تحقيقاتها، ولم تذكر الشركة ما إذا كان الموظفون الذين تم استخدام تسجيلات دخولهم مشتبه بهم.

وقال موقع cnn نقلا عن المجموعة العالمية إنها اكتشفت مؤخرًا أن شخصًا يستخدم معلومات تسجيل الدخول الخاصة بموظفين تمكن من الوصول إلى "كمية غير متوقعة من معلومات الضيف" بلغ إجماليها أكثر من 5 ملايين ضيف، يعتقد ماريوت أن الحادث وقع بين منتصف يناير وفبراير من هذا العام.

وقالت الشبكة الامريكية ان البيانات التي تم الوصول إليها هذه المرة أقل إثارة للقلق من حادثة نوفمبر 2018 ، حيث تم الكشف عن أرقام جوازات السفر ومعلومات بطاقة الائتمان.

ونبهت ماريوت المتضررين من الاختراق الأخير وقد بدأت موقعًا على شبكة الإنترنت ومركزًا للاتصال، حيث يمكن للعملاء إرسال طلب للتحقق لمعرفة إذا كانت معلوماتهم قد أخذت في خرق البيانات، والخطوات التي يمكنهم اتخاذها لحماية معلوماتهم في المستقبل.