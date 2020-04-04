شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية تبشر المواطنين: انخفاض 10 جنيهات فى أسعار الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشّر اتحاد الغرف التجارية المواطنين بانخفاض أسعار الدواجن البيضاء بقيمة 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضى، واستقرار أسعار البيض، متوقعا استمرار استقرار الأسعار حتى قبل بدء شهر رمضان الكريم بأيام قليلة، لتشهد بعدها زيادة فى الأسعار بسبب زيادة الإقبال، ولكنها ستكون بنسب أقل من الأعوام الماضية، وفقا لتوقعات الاتحاد.

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت منذ بدء فترة الحظر بقيمة 10 جنيهات لتنخفض من 31 جنيهات إلى 24 جنيها للكيلو فى المزارع لتباع للمستهلك بحد أقصى 29 جنيها للكيلو، وواصلت أسعار البيض استقرارها لتسجل 30 جنيه وتباع للمستهلك بنحو 36 جنيها، فى المقابل ارتفعت أسعار الفراخ البلدى بين 36-37 جنيها وتباع للمستهلك بحد أقصى 42 جنيها.

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وأضاف "السيد": كما ارتفعت أسعار الكتكوت من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، بسبب زيادة الطلب عليه خلال الفترة الماضية، مما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الفترة المقبلة، وبالنسبة للعلف حدث طفرة فى سعره بقيمة تتراوح بين 300-400 جنيه ليرتفع من 6250 جنيه إلى 6700 جنيه ثم بدأ ينخفض مرة أخرى بين 6300-6400 جنيه.

وحول توقعات أسعار الدواجن خلال شهر رمضان الكريم، توقع "السيد" استمرار انخفاض أسعار الدواجن ليصل إلى حدود 23-24 جنيها للكيلو، على أن يعاود الصعود مرة أخرى قبل حلول شهر رمضان بثلاث أيام، بسبب زيادة الطلب عليه، غير أنه توقع عدم زيادة الأسعار مثل الأعوام السابقة بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، مضيفا أنه فى عام 2018 ارتفع متوسط الأسعار فى رمضان بين 25-30%، وفى عام 2019 ارتفعت الأسعار بنسب بين 15-20%، والنسبة الأخيرة قد تتكرر هذا العام أو قد تكون أقل بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وأوضح عبد العزيز السيد أن أسعار الدواجن ترتفع قبل أيام من شهر رمضان وتستمر خلال الأسبوع الأول، بسبب زيادة الإقبال عليها، مضيفا أن شهر رمضان يقسم إلى 3 فترات من حيث أنماط شراء المستهلكين؛ فالفترة الأولى تشهد إقبال كبير على الأغذية، والثانية على مستلزمات الكحك، والثالثة على ملابس العيد.