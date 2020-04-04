شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضار تتوقع انخفاضا تدريجيا فى أسعار الليمون والخيار والباذنجان قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار عدد كبير من أنواع الخضراوات والفاكهة خلال الفترة المقبلة، وقبل أيام من شهر رمضان الكريم، بسبب قرب موسم حصاد تلك الأنواع، وهى الليمون والباذنجان والفلفل، بالإضافة إلى طرح أنواع جديدة من الجوافة والعنب والكانتلوب والبطيخ خلال الأيام القادمة.

وأكد "نجيب" توافر الخضراوات والفاكهة بالأسواق خلال الفترة الحالية، مطمئنا المواطنين قائلا: "هناك كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة فى الأسواق بدليل أننا نصدر كميات ضخمة يومياً إلى مختلف دول العالم، وتكالب المواطنين على الشراء هو سبب زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية عند بائع التجزئة بسبب تخوفات المواطنين من أزمة كورونا".

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وأضاف: "هناك سبب آخر لزيادة الأسعار وهو تعدد الحلقات بين التاجر والمستهلك، وهو أهم العوامل المتسببة فى زيادة الأسعار"، مشيرا إلى أن حل هذا الأمر يتطلب توفير منافذ متعددة للمواطنين.

واستعرض "نجيب" أسعار عددا من الخضراوات والفاكهة بالأسواق بالجملة، قائلاً:"أسعار الليمون تراجعت من 15-17 جنيه إلى 8-10 جنيهات، وسوف تستمر فى التراجع خلال الفترة المقبلة، وبلغ سعر البطاطس من 2-2.5 جنيه للكيلو، الطماطم من 3-4 جنيهات منخفضة من 5-8 جنيهات، الباذنجان 3-5 جنيهات، الفاصوليا من 7-9 جنيهات بدلا من 25 جنيها، البسلة من 5-7 جنيهات بدلا من 14 جنيها، البرتقال بسعر 7 جنيهات، واليوسفى بين 5-6 جنيهات، ويرتفع سعر البرتقال واليوسفى بسبب تغير المواسم، وستشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة الفواكه الصيفية من جوافة وبطيخ وعنب وكانتلوب ومشمش وبرقوق والتفاح المصرى، مما سيؤدى إلى تراجع الأسعار.

وانتقد حاتم نجيب عدم مواجهة الدولة للأسواق العشوائية، والتي تسبب فى احتكار السلع وارتفاع الأسعار، رغم مطالبات اتحاد الغرف التجارية العديدة بضرورة التصدي لتلك الأسواق، والتي ترفع الأسعار بصورة كبيرة على المواطنين.