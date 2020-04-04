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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أسبوعين، قانون رقم 18 لسنة 2020، والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وهو أول تشريع لتنظيم التقسيط فى مصر بهدف زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ومن المقرر أن تبدأ الشركات القائمة حاليا بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بسرعة توفيق أوضاعها، وكذلك الشركات الراغبة فى تأسيس شركات جديدة لممارسة هذا النشاط، ويقدم ”الخليج 365”، أبرز 5 أسئلة تكشف مزايا أول تشريع للتقسيط فى مصر.













فلا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا:

- للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة.

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- لمقدمى التمويل الاستهلاكى الذين يكون نشاطهم الرئيسى توزيع السلع محل التمويل أو بيعها، يجب الحصول على ترخيص من الهيئة والقيد بسجل خاص لدى الهيئة متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويا 25 مليون جنيه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.







