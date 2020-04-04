البطالة وتنامي معاناة الشركات يهبطان بـ «وول ستريت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسواق الأسهم العالمية، أمس الجمعة، لتمحو مكاسب هزيلة حققتها هذا الأسبوع؛ إذ ألمحت المزيد من الشركات إلى تأثر النشاط سلباً بفعل جائحة فيروس كورونا، منذرة بركود كبير للأرباح قبل موسم الإعلان عن نتائج الأعمال، فيما تتطلع «وول ستريت» لتقرير الوظائف.

في بورصة نيويورك، هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.7%، وانخفض مؤشر «إس آند بي» 0.4%، ونزل مؤشر «ناسداك» 0.52%.

شهد سوق العمل غير الزراعي في الولايات المتحدة فقدان للوظائف بوتيرة تتجاوز التوقعات ب7 أمثال تقريباً، مع ارتفاع معدل البطالة الأمريكي بأكبر وتيرة منذ عام 1975.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس الجمعة، أن قطاع الوظائف غير الزراعي فقد نحو 701 ألف وظيفة خلال مارس/آذار مقابل 275 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له، وبحسب التقديرات فكان من المتوقع فقدان 100 ألف وظيفة من سوق العمل الأمريكي خلال الشهر المنقضي.

وفي القارة العجوز، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2%، كما تراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.5% ليسجل 5455.1 نقطة، وشهد مؤشر «كاك» الفرنسي هبوطاً بنسبة 0.3% مسجلاً 4206.5 نقطة، كما تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4 عند مستوى 9526.4 نقطة، فيما اقتفت أسهم الطاقة أثر انخفاض في أسعار النفط مع تنامي قلق المستثمرين بشأن اتفاق سعودي روسي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توسط فيه.

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وتراجعت أسهم مجموعة زوريخ للتأمين وأكسا وميونيخ ري وبرودنشال بما يتراوح بين 1.9% و4.2% بعد أن طلبت الجهة التنظيمية المعنية بقطاع التأمين في الاتحاد الأوروبي من شركات التأمين وإعادة التأمين تعليق توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم مؤقتاً.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة أمس الجمعة، بدعم من شركات الرعاية الصحية والطاقة، لكن المستثمرين أحجموا عن القيام برهانات كبيرة قبيل صدور بيانات البطالة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي، مرتفعاً 0.01% إلى 17820.19 نقطة في جلسة هادئة، شهدت تقلب الأسهم بين الربح والخسارة، وفي الأسبوع، كان المؤشر منخفضاً 8.1%؛ إذ ألحقت المخاوف بشأن التكاليف الاقتصادية لفيروس كورونا الضرر بأسواق الأسهم في أنحاء العالم.

واشترى المستثمرون أسهم شركات الرعاية الصحية التي من المتوقع أن تحقق أرباحاً مع تسابق الباحثين للعثور على أدوية لعلاج وباء فيروس كورونا العالمي، كما تلقت بعض شركات إنتاج النفط والشركات الصناعية دفعة بفضل آمال بهدنة بين منتجين كبار للخام مما سيخفف بعضاً من الفائض الهائل من الإمدادات في سوق الطاقة.

وكان سهم دينكا لصناعة الكيماويات أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر؛ إذ ارتفع 24.03% وتلاه سهم فوجي فيلم هولدينجز لصناعة المنتجات والأجهزة الطبية الذي صعد 6.25%، وشركة توصيل الطرود ياماتو هولدينجز التي ربح سهمها 4.44%. وكانت شركة سوبارو لصناعة السيارات أكبر خاسر بالنسبة المئوية على المؤشر ليتراجع سهمها 8.22% وتلتها جيه.فرونت للتجزئة التي تشغل متاجر متعددة الأقسام؛ إذ هوى سهمها 7.75%، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36% إلى 1325.13، وفي الأسبوع، انخفض المؤشر توبكس 9.2%.