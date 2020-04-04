تزايد طلب قطاع النقل على النفط يرفع من حدة التقلب والتراجع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت الحلول التقليدية التي تستخدمها الحكومات والشركات الكبرى غير مجدية في ظل الظروف المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي؛ إذ تشير التقديرات المبدئية إلى اصطدام الأسواق بذات التداعيات التي شهدها الاقتصاد العالمي في العام 2008، ولذلك فقد بات ملحاً التوصل إلى نهج جديد من قبل كبار اللاعبين والمؤثرين يحول دون انهيار الاقتصاد، لاسيما مع هذا المستوى من التعقيد وعدم الجاهزية.

وتشير التوقعات إلى أن مؤشرات الدخول في مرحلة ركود باتت أكثر قرباً في حال استمرت تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتطلبات السيطرة عليه؛ لأن أكثر ما يهدد أمن القطاعات الاقتصادية هو مشاكل السيولة خلال الأشهر القليلة القادمة، وحتى نهاية العام 2020.

وأفاد تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي أن توقعات الأداء للأسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية ليست مبشرة خلال الفترة الآنية؛ إذ باتت هذه الأسواق تحتاج إلى ما يصل لنحو 2.5 تريليون دولار من الموارد المالية؛ للتعافي من التعطيلات المرتبطة بتداعيات انتشار الفيروس.

وأتبع التقرير أن ذلك يأتي في الوقت الذي ترجح فيه هبوط الطلب العالمي على النفط وصولاً إلى 20 مليون برميل يومياً، أي ما نسبته 20% من إجمالي الطلب، آخذين بعين الاعتبار أن ما يزيد على 3 مليارات شخص حول العالم يلتزمون بيوتهم حالياً وحتى انقشاع هذه الغمة، وهو ما يفرض المزيد من الضغوط والتبعات على طلب النفط، وخصوصاً من قطاع النقل والمواصلات العالمي.

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وأكد التقرير أن قطاع النقل والمواصلات حول العالم يتحمل الثقل الأكبر من الضغوط والتراجع والتحديات، حيث باتت كافة الخطط والاستثمارات القائمة في خطر مباشر وشبه مؤكد، في الوقت ذاته يواجه قطاع شركات الطيران بشكل خاص أعباء مالية حقيقية ضخمة، تتطلب خطط إنقاذ حكومي وخاص بشكل عاجل.

كما أفادت التوقعات والبيانات المتداولة بحسب التقرير أن قطاع النقل الجوي يسجل ما يقارب 250 مليار دولار كخسائر في الإيرادات والتكاليف والمصروفات المستمرة، بالتالي فإن حاجة قطاع النقل الجوي والبري العالمي إلى دعم حكومي مباشر لا تقل عن 200 مليار دولار، كحل ملحّ وحاسم في الوقت الحالي لمنع الانهيار.

وأضاف التقرير أن الضغوط التي تفرضها تداعيات انتشار فيروس «كورونا» تعتبر ضمن المؤثرات الآنية وليست الهيكلية التي ترتبط بالمراكز المالية للقطاعات الاقتصادية، بالتالي من المتوقع أن ينتعش الطلب على قطاع النقل مع تقدم جهود مقاومة الفيروس وتداعياته والحد من تأثيره، مما يعني إمكانية التعافي والخروج من الأزمة بسرعة، وهذا يتطلب الجاهزية التامة لاستعادة قوية ومباشرة لضغوط الطلب على النقل.

وتوقع التقرير عودة انتعاش قطاع النقل العالمي بكافة قطاعاته وفئاته بشكل لافت وسريع عند القضاء على فيروس «كورونا» وعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها؛ إذ إن هذا القطاع يعتبر الأكثر حيوية، ويستحوذ على ما يزيد على 56% من الطلب العالمي على النفط، وأي تراجع على الطلب نتيجة انحسار وتيرة النشاط ستنعكس سلباً على طلب النفط بشكل مباشر وسريع، كما نوه التقرير بأهمية دور وجود استراتيجيات وخطط مرنة لمواجهة أي تغييرات طارئة.