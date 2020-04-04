خطر تنزيل البرمجيات الخبيثة في أيام العمل أعلى بنسبة 66%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يرتفع خطر تنزيل البرمجيات الخبيثة في أيام العمل بنسبة 66%، مقارنة بأيام الإجازات. وأظهر أحدث تقييم للإصابات الإلكترونية التي استهدفت المستخدمين في الإمارات توجهاً واضحاً يتمثل بانخفاض في النشاط التخريبي خلال عطلات نهاية الأسبوع. وتوقِف حلول كاسبرسكي الأمنية أيام الأحد هجمات إلكترونية وتمنعها من إصابة ما يقرب من 49 ألف مستخدم في المتوسط، في حين يبلغ هذا الرقم خلال أيام الأسبوع نحو 74 ألفاً.

ووفقًا لأبحاث كاسبرسكي، فإن هذا الاتجاه لا يشكّل مصادفة، وفق ما رأى ماهر يموت الباحث الأمني المختص في كاسبرسكي، والذي أكّد أن أفضل فرصة لنجاح المهاجمين في الوصول إلى غاياتهم الخبيثة، غالباً ما تكمن في استهداف الأشخاص وهم يجلسون أمام لوحة المفاتيح، مشيرًا إلى أن «الغالبية العظمى من التهديدات تنتشر في الإنترنت ببساطة عبر البريد الإلكتروني، وتهدف إلى دفع المستخدمين إلى فتح ملف مرفق خبيث أو النقر على رابط ويب مفخخ، وزيارة موقع ويب للتصيّد، على سبيل المثال».

وقال الخبير الأمني إنه كلما زاد عدد المستخدمين النشطين أمام أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية وغيرها، زادت فرص تنزيل البرمجيات الخبيثة على تلك الأجهزة، وأضاف: «في كثير من الأحيان، يقوم المجرمون بفحص عناوين عشوائية لبروتوكول الإنترنت، والتحقق من تلك التي يمكن العثور عليها ناشطة ومحاولة إصابتها، لكن الجيد هو أن شبكات الشركات غالباً ما تكون مجهزة بحلول أمنية لمنع الشروع في الهجمات على المستخدمين، ولهذا السبب فإننا نناشد أولئك الذين يستخدمون أجهزتهم الشخصية في ظل الظروف الراهنة للعمل من المنزل باتخاذ التدابير الوقائية الأساسية التي قد تمنع عنهم وعن أجهزتهم ببعض الخطوات السهلة الكثير من المشاكل».



نصائح بشأن تدابير السلامة الأمنية الأساسية:



1 تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات



تمثّلت إحدى نواقل الهجوم الرئيسية في الهجمات التي استهدفت مرافق للبلدية في عام 2019 طلباً للفدية، في اختراق جهاز من خلال ثغرة أمنية. وجاء الهجوم الأكثر انتشاراً إلى الآن عبر الإنترنت، والذي شبهه المختصون بالوباء، Wannacry Ransomware؛ نتيجة لثغرة لم يجرِ إصلاحها على الرغم من أن التصحيح البرمجي الخاص بها كان طُرح قبل تفشي الوباء البرمجي الخبيث.



2 استخدام برمجية VPN مرخصة ومعروفة

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عندما يكون المستخدم متصلاً بالإنترنت عبر شبكة افتراضية خاصة VPN فإنه يضمن سلامة هذا الاتصال، وعدم تعريض معلوماته الخاصة للاعتراض. ويؤسس الاتصال عبر VPN «ممراً آمناً» خلال جميع التهديدات التي قد تنطوي عليها شبكات الإنترنت العامة. وعلى المستخدم الحرص على اختيار نمط «التمرير النفقي» لحركة جميع البيانات عند الاتصال بشبكة شركته؛ لضمان الحماية لجميع البيانات.



3 إدخال عناوين الويب يدوياً في المتصفح



قد يلجأ المحتالون إلى تكتيكات مختلفة؛ لاختراق المستخدمين، يشمل بعضها التلاعب بالكلمات لخداعهم بصرياً، مثل الاستعاضة عن الحرف I الكبير بحرف L الصغير، وكلاهما يُكتب بشكل متطابق في كثير من خطوط الحاسوب، ما يُصعّب التفريق بينهما، ويمكن التحقق من ذلك بتمرير مؤشر الماوس على الرابط أو (الزر) من دون النقر عليه، ليظهر العنوان الحقيقي للوجهة التي يؤدي إليها هذا الرابط في الزاوية اليسرى السفلية من المتصفح.



4 النسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات



يجب إجراء نسخ احتياطي للبيانات بانتظام وقبل أية عمليات مهمة، سواء كانت ترقية للأجهزة أو تثبيت تصحيحات برمجية أو ترحيل البيانات أو تثبيت برمجية جديدة. ومهما كان التطور التقني فإن أية تقنية قديمة ولكن جيدة للنسخ الاحتياطي، لن تفقد قيمتها، وستفي بالغرض، ما يجعل المستخدم قادراً على درء المخاطر في المواقف الصعبة التي يُحتمل أن تشهد وقوع حوادث.



5 استخدام التطبيقات من مصادر موثوقة



على المستخدم أن يتذكر أنه حتى المصادر الموثوق بها، مثل متاجر التطبيقات الرسمية، يمكن أن تحتوي على تطبيقات خطرة؛ لذا عليه التزام اليقظة والحذر والتحقق من الأذونات التي يطلبها التطبيق عند تثبيته على الجهاز، ومعرفة كل ما يُسمح له فعله أو الوصول إليه. كذلك يُنصح بالتحقق من تقييم التطبيق والمراجعات المتعلقة به في المتاجر الرسمية.