«المركزي» الصيني يخفض الاحتياطـي الإلـزامي للبنــوك

خفض بنك الشعب الصيني «البنك المركزي» الاحتياطي الإلزامي لبعض البنوك، في مسعى لإنقاذ الاقتصاد من التباطؤ الحاد بفعل تداعيات تأثير كورونا.

وقال البنك المركزي في الصين على موقعه في الإنترنت، أمس الجمعة، إن نسبة الاحتياطي المطلوب من البنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم الاحتفاظ بها، سيتم خفضها 100 نقطة أساس (1%) على خطوتين متساويتين.

وتابع: «الخطوة الأولى ستدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل/‏‏نيسان الجاري، بينما ستكون الثانية بداية من 15 مايو/‏‏أيار المقبل»، وأوضح البنك أن هذا القرار سيطلق 400 مليار يوان (56 مليار دولار) من السيولة المتاحة للإقراض.

ومن شأن قرار بنك الشعب الصيني أن يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك ليصل إلى 6% بالنسبة لأكثر من 4000 مؤسسة مالية متوسطة وصغيرة الحجم.

ويعتبر هذا القرار، الثالث من نوعه في العام الحالي، والعاشر منذ بداية عام 2018، مع سعي البنك المركزي إلى دعم الاقتصاد عبر توفير السيولة المتاحة للإقراض.