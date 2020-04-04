بيانات «فيسبوك» تساعد ولايات أمريكية في مكافحة «كوفيد ـ 19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستخدم باحثون في مجال الأمراض المعدية، بيانات تحديد موقع الهاتف المحمول على «فيسبوك»؛ لتقديم بيانات يومية محدثة لمدن وولايات أمريكية تعمل على تقييم فاعلية أوامر التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت (شبكة بيانات التنقل لفيروس «كوفيد-19»)؛ وهي مجموعة من 40 باحثاً في مجال الصحة، ينتمون لجامعات؛ منها: هارفارد وبرينستون وجونز هوبكنز، إن أعضاءها يتبادلون منذ منتصف مارس/‏آذار أفكاراً مستقاة من بيانات شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة مع كل من كاليفورنيا وماساتشوستس ومدينة نيويورك.

يأتي استخدام بيانات تحديد الموقع في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد وسط تدقيق مكثف في ممارسات شركات التكنولوجيا المتعلقة بالخصوصية. وتقول شركة «فيسبوك» والباحثون الذين يقودون المشروع، إنهم تغلبوا على هذه المخاوف؛ من خلال تجميع البيانات في مجموعات وتمريرها؛ من خلال أكاديميين.

وباستخدام هذه البيانات التي يتم تجريدها من معلومات تحديد الهوية، يقدم الباحثون معلومات؛ مثل: متوسط مسافة الرحلات التي يقوم بها المستخدمون في مدينة ما، ونسبة السكان في كل مقاطعة، الذين مكثوا في نطاق منازلهم.(رويترز)