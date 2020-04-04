دبي مستمرة في الدعم لمــواجهة كــل الظــروف

دبي:”الخليج 365”

أكدت «دائرة التنمية الاقتصادية» في حكومة دبي، استمرارها في مساندة الجميع لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم والمتعلق بانتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، وذلك من خلال توفير حزمة خدمات لتجديد تراخيص المنشآت التجارية، والتي تشمل تقسيط المخالفات وتجميد الرخص التجارية.

وأشارت «اقتصادية دبي» إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل مزاولة الأعمال في دبي، تماشياً مع حزمة الحوافز المقدمة من حكومة دبي والتي أعلنت عنها في الفترة السابقة وما سيتم الإعلان عنه مستقبلاً لدعم وترية المنظومة الاقتصادية وتذليل العقبات والتحديات الراهنة.

وكانت الدائرة قد دعت كافة متاجر البيع بالتجزئة في إمارة دبي بضرورة متابعة حسابها @Dubai_DED‬ على كافة قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للتعرف على التعميمات أو الإعلانات أو التعليمات المهمة الصادرة عن «اقتصادية دبي ومؤسساتها» أو الاتصال بنا على الأرقام المبينة في الأسفل في حال كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات بخصوص أي تحديات قد تواجهكم.