شكرا لقرائتكم خبر عن سندات «كورونا».. هل تقدم العلاج الناجع لاقتصادات أوروبا؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تواجه أوروبا كغيرها في العالم، أزمة اقتصادية نتيجة تبعات تفشي فيروس كورونا، وتجدد في ظل الأزمة غير واضحة الأبعاد الدفع تجاه أداة مالية لمواجهة الأزمة لم يسبق استخدامها قبل، تتمثل في سندات موحدة لدول أوروبا، أو ما أطلق عليه البعض هذه المرة اسم سندات كورونا. وعلى الرغم من الخلاف حولها بين قادة أوروبا، فإن هذه الأداة من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في مساعدة دول القارة على تجاوز تبعات الأزمة وتقدم الحل الذي طال البحث عنه في أوروبا، لتحقيق التضامن والتكامل المالي وتفعيل أسس مشاركة المخاطر بين دول القارة.

ما هي سندات «كورونا»؟

بداية من المهم أن نعرف ما هي سندات كورونا محل الجدل. وبحسب تقرير حديث ل«بلومبيرج»، فإنه قبل تفجر أزمة الفيروس كان يطلق على السندات اسم سندات اليورو، وهي سندات طال حولها الجدل بين قادة أوروبا منذ تأسيس الاتحاد عام 1999، وتمثل أداة دين مشترك لتمويل قروض توجه للدول التي في أمسّ الحاجة إليها. وتقوم الحكومات المحلية في أوروبا حالياً، ببيع أوراق ديون تمويل مشاريعها وموازناتها السنوية، لكنها تقوم بذلك بأسعار فائدة متباينة إلى حد كبير، حيث يمكن لألمانيا أن تحصل على مقابل على اقتراضها مع قيود حادة على الإنفاق، وتقييم ائتماني لا تشوبه شائبة، أما إيطاليا فيتعين عليها دفع سعر فائدة عالٍ نسبياً، على سندات ديونها مع تقييم ائتماني أقل، ويصل الفارق في سعر الفائدة بين البلدين على أفضل تقدير إلى نقطة مئوية كاملة.

ويرى الخبراء إنه على الرغم من أن الفكرة لا تحظى بقبول جميع الأطراف في الاتحاد الأوروبي، فإنها من دون شك على درجة كبيرة من الأهمية لتخفيف المخاطر على مستوى دول الاتحاد، ما يمكن أن يسهم في خفض تكلفة الاقتراض.

لماذا الآن؟

على الرغم من اجتهاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طويلاً لتضييق الفجوة ما بين الأعضاء الأغنى والأفقر، فإن جائحة فيروس كورونا، جاءت لتكشف بصورة أعمق حجم هذه الفجوة بصورة واضحة. فالدول الأعلى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا، تلقت الضربة الأكثر إيلاماً، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات إلى الآلاف.

وفي الوقت نفسه، تعهد البنك المركزي الأوروبي بالمساعدة في تخفيف وقع الأزمة بشراء ما قيمته تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) من السندات هذا العام، من خلال برنامج التيسير الكمي. كما قام بإلغاء القيود المفروضة على ما يشترى من سندات. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أنه ما زال عليه القيام بالمزيد لتهدئة التذبذب الحاد في أسواق السندات الحكومية الأوروبية. وهنا يمكن للسندات الموحدة، التي تشجعها بقوة كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي، وتؤيدها كذلك إيطاليا، أن تحقق للبنك ما يحتاج إليه من مرونة لمواجهة الأزمة.

إذاً أين الخلاف؟

طالما عارضت ألمانيا؛ قاطرة نمو دول الاتحاد الأوروبي الاقتصادي، فكرة السندات الموحدة مع تخوفها من أن تتحول على طريقة لتمويل الدول الأكثر فقراً جنوب أوروبا. فقبل أقل من عقد وخلال الأزمة المالية العالمية، واجهت العملة الموحدة خطر الانهيار بسبب الديون السيادية لدول في الاتحاد، ووقتها أيضاً عارضت ألمانيا فكرة السندات الموحدة في الوقت الذي كانت اليونان فيه في أمسّ الحاجة إلى الإنقاذ المالي.

Advertisements

ويتطلب إصدار السندات الموحدة هذه المرة، موافقة المشرعين في ألمانيا، وهناك شكوك في مقدرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على استصدار موافقة كهذه. ويؤكد مؤيدو سندات كورونا، أن هذه المرحلة استثنائية بكل المقاييس، وتحتاج إلى تضامن وتعاون حقيقي بين جميع الأطراف لإيجاد حلول مشتركة.

ما هي آلية عمل هذه السندات؟

تقوم الفكرة على إصدار سندات بقيمة 1.5 تريليون يورو، توظف لتمويل تحركات الحكومات لاحتواء تفشي الفيروس، ولصيانة نمو اقتصادات المنطقة، وتوافقت حكومات إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان وبلجيكا ولوكسمبرج، وسلوفينيا وأيرلندا، على الحاجة إلى العمل على إصدار هذه السندات بالحجم الكافي لمواجهة تبعات الفيروس، لكن لم توافق ألمانيا وهولندا على مثل هذه الخطوة. وليس من المفهوم بعد ما إذا كان المقصود هذه المرة، هو عملية بيع سندات موحدة لمرة واحدة أو ما إذا كانت ستكون بداية لعمليات بيع متكررة، لكنها من دون شك ستساعد المركزي الأوروبي على إيجاد سندات يشتريها ضمن برنامج التيسير الكمي.

لماذا الرفض؟

تشكو الدول الأغنى في الاتحاد الأوروبي كهولندا والنمسا وألمانيا، دائماً، من عدم استغلال جيرانهم في الجنوب الأوقات الجيدة بصورة سليمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتصحيح مسار الأمور محلياً، وتجادل بأن افتقار هذه الدول للأدوات الكافية لتجاوز الأزمة والخروج منها، ليس بذنبها. وهنا يبرز الجدل حول ما يمكن تسميته ب«الخطر الأخلاقي»، هل يشجع إنقاذ هذه الدول على مزيد من السلوك السلبي؛ الجدل الذي كان يعيق دوماً أي جهود للتعاون بين دول المنطقة. الأمر المختلف هذه المرة، هو أن الأزمة ليست نتيجة سوء تصرف هذه الدول وإنما جائحة عالمية غير مسبوقة أو متوقعة.

ما الذي تعنيه للديون الحالية؟

هذه النقطة غير واضحة، فتكلفة الاقتراض بين دول أوروبا على الأرجح ستتقارب، بحيث ترتفع بالنسبة لألمانيا وتتراجع لغيرها من الدول كإيطاليا، ويعتمد الأمر إلى حد كبير على حجم الإصدار. ويرى الخبراء أن الشرائح الأولى من الإصدار، يمكن أن تكون صغيرة ليتسنى لألمانيا السيطرة على التزاماتها المالية. وقال جيمس أثي، مدير صندوق لدى «أبردين ستاندرد» إن حَمَلة أوراق الدين الإيطالية، ربما يتعرضون لخطر في حال تم تصنيف هذه السندات باعتبارها ذات أولوية، ما يعني أن يكون حملة هذه السندات هم الأولى في الحصول على مستحقاتهم في حالة إعلان العجز عن السداد.

ما هي البدائل؟

يمكن للحكومات بطبيعة الحال بيع سنداتها لتمويل تدابيرها في مواجهة الأزمة، وسيواصل المركزي الأوروبي شراء هذه السندات من خلال برنامجه للتيسير الكمي مع تكلفة مناسبة، لكن الإنفاق المحلي على سبل مواجهة تفشي الوباء دون الاهتمام بالحدود الوطنية، بما لا يكون السياسية الأكثر فاعلية في هذه المرحلة. ومن البدائل كذلك، تفعيل تمويل الإنقاذ المعروف باسم آليات الاستقرار الأوروبي، والذي يمكن أن يوفر لكل دولة خطوط تمويل بما يوازي 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، لكن الخطوة ستفرض على الدول المزيد من الأعباء، كما قد تتردد الدول في الحصول على التمويل خشية أن ينظر لها باعتبارها اقتصادات ضعيفة.