شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار أنشطة شركات «اليورو» في مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح، أمس الجمعة، أن أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت الشهر الماضي؛ إذ دفعت محاولات لاحتواء جائحة فيروس «كورونا» المستجد، الحكومات في أنحاء القارة لإغلاق قطاعات كبيرة من اقتصاداتها، من المتاجر إلى المصانع والمطاعم.
ونزلت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 29.7 في مارس/آذار من 51.6 في فبراير/شباط وهو ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 31.4 ويمثل بفارق كبير أكبر انخفاض شهري منذ بدء المسح في يوليو/تموز 1998.
وهوى مؤشر للأعمال الجديدة إلى 27.7 من 51.2 وهو ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 29.5.
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