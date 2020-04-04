شكرا لقرائتكم خبر عن السندات مرتفعة المخاطر تستقطب تدفقات أسبوعية قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا، أمس الجمعة، إن صناديق السندات سجلت نزوحاً «تاريخياً» للتدفقات بقيمة 284 مليار دولار الشهر الماضي، وإن المستثمرين ضخوا 658 مليار دولار في السيولة، بيد أنه أشار إلى تحسن المعنويات في الأسبوع الفائت، مع تلقي السندات مرتفعة المخاطر تدفقات قياسية قدرها 6.9 مليار دولار.
وأظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا، تستند إلى أرقام من إي بي إف آر جلوبال، أن صناديق الأسهم تلقت أكبر تدفقات لها في سبعة أسابيع بواقع 8.1 مليار دولار، فيما نزحت تدفقات بقيمة 4.3 مليار دولار من صناديق السندات الحكومية في أسبوع حتى يوم الأربعاء.
لكن البنك قال إن مبلغاً قياسياً قدره 194.2 مليار دولار تدفق إلى السيولة في الأسبوع الفائت، وإن الذهب استقطب 3.2 مليار دولار.
وبالنظر إلى مارس، سجلت السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار، وتلك الخاصة بالأسواق الناشئة، نزوحاً قياسياً للتدفقات عند 156 مليار دولار، و47 مليار دولار على الترتيب. (رويترز)
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