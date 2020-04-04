شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط البريطانية تمحو 30 ألف وظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الخطوط الجوية البريطانية، أول أمس الخميس، إنها أبرمت اتفاقاً مع اتحادات العمال؛ لإيقاف أكثر من 30 ألفاً من موظفي أطقم الطائرات والخدمات الأرضية في واحدة من أكبر الخطوات بقطاع الطيران حتى الآن؛ لاجتياز تداعيات جائحة فيروس «كورونا».
وفي ظل اضطراب حركة النقل الجوي العالمية وسط انتشار الفيروس في أنحاء العالم، قالت آي.ايه.جي، الشركة المالكة للخطوط البريطانية، إنها ستخفض السعة بنسبة 90% في إبريل/نيسان، ومايو/أيار، وتلغي توزيعات أرباحها، في مسعى للتأقلم مع أسوأ أزمة في تاريخ القطاع.
من ناحية أخرى، ألغت آي.ايه.جي، يوم أمس الجمعة، توزيعاتها النهائية، لتوفر 337 مليون يورو. (رويترز)
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