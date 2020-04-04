«بوينج» تطرح خطة تسريح طوعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «بوينج» الأمريكية العملاقة، أول أمس الخميس، برنامجاً للتسريح الطوعي للموظفين، في ظل التأثيرات الجسيمة لوباء «كوفيد-19» على قطاع الطيران.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد كالهون البرنامج، الذي قال: إنه ضروري وسط الأزمة التي يمر بها القطاع.

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وأضاف: «من المهم أن نبدأ في التأقلم مع الواقع الجديد الآن».

وكانت الشركة، حتى قبل انتشار الوباء، تعاني صعوبات مالية؛ بسبب أزمة طائرات «ماكس-737» التي تم وقفها من الطيران منذ أكثر من عام؛ بعد حادثي تحطم.

(أ ف ب)