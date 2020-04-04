شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمار الروسي يدعو إلى تضافر الجهود مع أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا صندوق استثمار حكومي في روسيا، أول أمس الخميس، إلى تعزيز حوار بين موسكو وواشنطن يراه ضرورياً للتصدي للانتشار العالمي لفيروس «كورونا»، وذلك في الوقت الذي كثفت موسكو جهودها الدبلوماسية على الصعيد العالمي في مجال مكافحة العدوى.
ووصلت طائرة عسكرية روسية تنقل معدات وقاية شخصية وملابس طبية إلى نيويورك الأربعاء الماضي. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تحملت نصف تكلفة هذه الإمدادات، بينما تكفلت واشنطن بالنصف الآخر.
وقال صندوق الاستثمار الروسي المباشر إنه الجهة التي تحملت نصف التكلفة، وأضاف أنه دعا باستمرار لحوار بين روسيا والولايات المتحدة. (رويترز)
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