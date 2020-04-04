شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني» تعلن إجراءات تسريح لموظفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «ديزني» أنها ستتخذ قرارات تسريح مؤقت؛ بسبب انتشار وباء «كوفيد-19» الذي أرغمها على إغلاق متنزهاتها الترفيهية، ووقف أغلب نشاطاتها حتى إشعار آخر.
وأوضحت الشركة الأكبر عالمياً في قطاع الترفيه، إن الإجراءات تشمل «الوظائف غير الأساسية راهناً»، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 19 إبريل/نيسان.
ولم تعط «ديزني» أية توضيحات حول عدد الموظفين المعنيين بالقرار، وطبيعة الوظائف والأماكن المشمولة.
وكانت «ديزني» قررت منذ 12 مارس/آذار، إغلاق كل متنزهاتها الترفيهية في الولايات المتحدة وفرنسا؛ تجنباً لانتشار الفيروس. (أ ف ب)
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