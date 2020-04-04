شكرا لقرائتكم خبر عن «لوفتهانزا» تخفض ساعات عمل 87 ألفاً من موظفيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران الخميس، أنها خفضت ساعات عمل 87 ألفاً من موظفيها، أي أكثر من 60 في المئة من قوتها العاملة، بموجب خطة مدعومة من الحكومة، وسط جمود يشهده قطاع الطيران بسبب تفشي كورونا المستجد.
وقالت لوكالة «فرانس برس»، متحدث باسم الشركة التي تبلغ قوتها العاملة 135 ألف شخص إن طواقم طائرات وطواقم المطارات والطيارين سيتأثرون بهذا التدبير.
ونحو 62 ألفاً من الموظفين المشمولين بهذا التدبير يعملون في ألمانيا، وإضافة إلى لوفتهانزا، تضم المجموعة شركة يورو وينغز وشركات أصغر حجماً. (أ ف ب)
كانت هذه تفاصيل خبر «لوفتهانزا» تخفض ساعات عمل 87 ألفاً من موظفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.