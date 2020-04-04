«لوفتهانزا» تخفض ساعات عمل 87 ألفاً من موظفيها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران الخميس، أنها خفضت ساعات عمل 87 ألفاً من موظفيها، أي أكثر من 60 في المئة من قوتها العاملة، بموجب خطة مدعومة من الحكومة، وسط جمود يشهده قطاع الطيران بسبب تفشي كورونا المستجد.

وقالت لوكالة «فرانس برس»، متحدث باسم الشركة التي تبلغ قوتها العاملة 135 ألف شخص إن طواقم طائرات وطواقم المطارات والطيارين سيتأثرون بهذا التدبير.

ونحو 62 ألفاً من الموظفين المشمولين بهذا التدبير يعملون في ألمانيا، وإضافة إلى لوفتهانزا، تضم المجموعة شركة يورو وينغز وشركات أصغر حجماً. (أ ف ب)