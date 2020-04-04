شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم نشطة تحقق مكاسب أسبوعية قوية رغم تراجع القياديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اخترق «أبوظبي الأول»، و«اتصالات»، موجة الهبوط الحادة للعديد من الأسهم المحلية، وحققا ارتفاعاً أسبوعياً، أمام نزول باقي الأسهم القيادية، في أسبوع جديد من ضغوط البيع الأجنبية والمؤسساتية؛ إذ انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية 4.7%، و«أبوظبي» 0.33%.

وأمام هذا النزيف وصلت معظم الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة؛ نتيجة استمرار الأثر المباشر لفيروس «كورونا»، وانخفاض النفط والأسواق العربية والعالمية.

اجتذب «اتصالات» أكثر التداولات في أسبوع بسوق أبوظبي، ب158.3 مليون درهم، مغلقاً عند 14.08 درهم، وصعد بنسبة 2.47%، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 152 مليون درهم، وزاد 2.04%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو التسييل في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 175.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 82 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و93.3 مليون درهم محصلة بيع في دبي.

وعلى الرغم من سيطرة الجانب البيعي على أداء الأجانب فإنهم ركزوا في الشراء خلال أسبوع، على أسهم شركات «الدار»، و«مجموعة أغذية»، و«تبريد»، و«دبي للإستثمار»، و«شعاع كابيتال».

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 898.4 مليون درهم في دبي، و805.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.3 مليار سهم، توزعت بواقع 966.13 مليون سهم في دبي، و309.2 مليون سهم، وجاء ذلك من خلال 27.9 ألف صفقة.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع أسبوعي بنسبة 4.7% إلى مستوى 1722.87 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والعقار والنقل، في مقابل ارتفاع الاستثمار. وهبط قطاع البنوك 8% مع تراجع «دبي الإسلامي» 11.84%، و«الإمارات دبي الوطني» 6.76%.

ونزل قطاع العقار 3.2% متأثراً بنزول «إعمار العقارية» 5.22%، و«داماك» 1.25%، و«إعمار للتطوير» 10.45%، و«الاتحاد العقارية» 0.94%، و«أرابتك» 1.24%؛ وذلك مقابل ارتفاع «ديار» 0.94%، و«إعمار مولز» 5.56%.

وانخفض قطاع النقل 4.3% بعد انخفاض «العربية للطيران» 10.77%، و«الخليج للملاحة» 18.78%؛ وذلك مقابل ارتفاع «أرامكس» 3.56%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار بنحو 1% مع ارتفاع «دبي للإستثمار» 1.87%؛ وذلك على الرغم من تراجع «شعاع كابيتال» 5.52%، و«سوق دبي المالي» 1.26%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع بنسبة 0.33% عند مستوى 3758.35 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والعقار والتأمين والصناعة.

وانخفض قطاع البنوك 1.59% مع انخفاض «أبوظبي التجاري» بنسبة قوية بلغت 22.16%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.53%، مقابل ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.04%.

وهبط قطاع العقار 7.59%؛ بفعل هبوط «الدار» 7.41%، و«رأس الخيمة العقارية» 9.8%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاتصالات 2.47% معززاً بمكاسب سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها في أسبوع. هذا وارتفع أيضاً قطاع الطاقة 3.19%؛ إثر ارتفاع «دانة غاز» 1.61%، و«طاقة» 3.28%، و«أدنوك للتوزيع» 4.81%.

وزاد قطاع الاستثمار 6.09% مع نمو «إشراق» 7.89%، و«الواحة كابيتال» 0.13%، و«العالمية القابضة» 8%.

Advertisements

توجه السيولة

واجتذب «اتصالات» أكثر التداولات في أسبوع بسوق أبوظبي، ب158.3 مليون درهم، مغلقاً عند 14.08 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 152 مليون درهم، وأغلق عند 9.99 درهم، ثم «أبوظبي التجاري»، بتداولات وصلت إلى 131.15 مليون درهم، ليغلق عند 4.18 درهم.

وفي سوق دبي، جذب «إعمار العقارية» أكثر التداولات بقيمة 263.16 مليون درهم، مغلقاً عند 2.18 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» من خلال اجتذابه تداولات أسبوعية بلغت 193.26 مليون درهم، ليغلق عند 3.35 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قيمتها 74 مليون درهم، وأغلق عند 6.9 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وكان أكبر الرابحين في أسبوع بسوق أبوظبي، «القدرة القابضة» بنسبة ارتفاع 14.11% مغلقاً عند 1.1 درهم، تلاه «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، وزاد بنسبة 9.34% ليغلق عند 10.18 درهم، ثم «طيران أبوظبي» بنمو 9.13% وإغلاقه عند 2.75 درهم.

وعلى العكس، تصدر التراجعات «أبوظبي التجاري» بنسبة 22.16% إلى 4.18 درهم، تلاه «أبوظبي لبناء السفن»، منخفضاً 10.59% ليغلق عند 1.52 درهم، ثم «رأس الخيمة العقارية»، ونزل 9.8% ليغلق عند 0.359 درهم.

وقفز في سوق دبي «غلفا للمياه» 48.45% ليغلق عند 11.95 درهم، تلاه «المدينة للتمويل» بارتفاعه 7.14% إلى 0.135 درهم، ثم «المصرف الخليجي التجاري» الذي أغلق على ارتفاع أسبوعي بنسبة 6.59% عند 0.356 درهم.

وفي المقابل، سجل «الخليج للملاحة» الانخفاض الأكثر بنسبة 18.78% ليغلق عند 0.294 درهم، ثم «دبي الإسلامي» ونزل 11.84% إلى 3.35 درهم، وتبعه في التراجع «العربية للطيران» بنسبة 10.77% ليغلق عند 0.87 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 103.2 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 103.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.25 مليون درهم محصلة بيع العرب، و17.9 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و82 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 107.2 مليون درهم، توزعت بواقع 18.2 مليون درهم محصلة شراء العرب، و89 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 107.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 13.89 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و93.3 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم في أسبوع، على أسهم شركات «الدار»، و«مجموعة أغذية»، و«تبريد»، و«دبي للإستثمار»، و«شعاع كابيتال»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دانة غاز»، و«العربية للطيران»، و«إعمار العقارية»، و«أدنوك للتوزيع»، و«دبي الإسلامي».

المؤسسات

وفيما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية في أسبوع، فقد شهدت تبايناً مع توجهها نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار 31.89 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 131.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 131.5 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي، بصافي استثمار 31.89 مليون درهم محصلة بيع.