شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات أسترالية لتوصيل «بيتزا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم عمليات تسليم البيتزا بالطائرة إلى المزارع النائية في مناطق أستراليا البعيدة في محاولة لرفع معنويات السكان الذين يعيشون في عزلة شديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستخدم «دانمارا وايسايد إن» وهو مطعم ونُزُل شعبي على الطريق في الإقليم الشمالي لأستراليا، طائرة صغيرة لإجراء تجربة، أملاً في أن تصبح خدمة توصيل وجبات سريعة أسبوعية إلى تلك المناطق النائية.

(أ ف ب)

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