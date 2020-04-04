الاقتصاد

مؤسسة ترامب تسعى لتأجيل دفعات من قروضها المستحقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى الشركة المملوكة لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تأجيل دفعات قروض مستحقة عليها عبر التواصل مع الدائنين، بينهم مصرف دويتشه بنك، تزامناً مع تأزم الوضع الاقتصادي نتيجة انتشار فيروس كوفيد 19، وفق ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز، أمس الأول الخميس.
وتواجه مؤسسة ترامب، وهي مجموعة شركات أسسها الرئيس الأمريكي، ويديرها نجلاه حالياً، كغيرها من الشركات، خسائر مالية نتيجة القيود المفروضة للحد من انتشار ، وانعكاسات ذلك على اقتصاد الولايات المتحدة. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز، أن مؤسسة ترامب تواصلت في نهاية مارس/‏‏آذار مع «دويتشه بنك» الذي بدا كأنه الدائن الأبرز الوحيد المستعد للعمل مع الشركة، لتطلب منه تمديد مواعيد تسديد بعض الاستحقاقات. وتواصلت المؤسسة التي تتركز أغلبية أعمالها في قطاع العقارات، أيضاً مع مقاطعة بالم بيتش، للنظر في تعليق دفعات الإيجار المستحقة لأرض يشغلها «نادي ترامب الدولي للجولف».
ولم تسفر المفاوضات حتى الآن عن أي نتيجة في ما يتعلق بالأوضاع المالية لمؤسسة ترامب. (أ ف ب)

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