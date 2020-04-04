شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التسوق الرقمي في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت منصة التسوق الرقمي السعودية (ساري) التي تربط أصحاب الأعمال بتجار الجملة، على تمويل بقيمة 6.6 مليون دولار لدعم التوسع؛ إذ يزداد الإقبال على خدماتها بسبب فيروس كورونا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد الدوسري: أنجزنا في مارس مبيعات توازي 50%، مما نفذناه في 2019، وفي طريقنا لمبيعات بقيمة مليار ريال. وقالت الدانوب، إن متوسط المبيعات اليومية في الأيام العشرة حتى 26 مارس، زاد 200%، وقالت «نعناع» إنها جمعت 18 مليون دولار لدعم النمو. (رويترز)

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