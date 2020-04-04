تراجع كبير لحركة النقل الجوي للركاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت حركة النقل الجوي للركاب، المتأثرة بشدة من (كوفيد-19)، تراجعاً ب14,1% في العالم خلال فبراير/‏شباط، مقارنة بالعام السابق، وفق ما أعلن أول أمس الخميس اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

وقال الاتحاد في بيان: «هذا أكبر تراجع منذ 11 سبتمبر/‏أيلول، ويعكس تدهور الرحلات الداخلية في الصين والهبوط الحاد للطلب العالمي من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب انتشار (كوفيد-19)، والقيود على السفر التي فرضتها الحكومات».

ونقل البيان عن المدير العام للمنظمة ألكسندر دو جونياك قوله إن انخفاض حركة النقل الجوي للركاب (العالمية والمحلية) يعد «حاداً، لكن الهبوط بالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بلغ 41%. ويزداد الأمر سوءاً».

وأضاف، «هذه أكبر أزمة يشهدها القطاع على الإطلاق». (أ.ف.ب)