أول تعليق لبوتين على دعوة منتجي النفط للاجتماع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن بلاده تريد أن ترى تحركا مشتركا بشأن أسواق النفط العالمية وخفضا لانتاج الخام بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا.

ومتحدثا في تعليقات مذاعة تلفزيونيا، قال بوتين إن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة وإن موسكو ستكون راضية عن سعر للنفط عند 42 دولارا للبرميل. وأضاف أن أي تخفيضات في الانتاج يجب أن تكون من مستويات الربع الأول.

وقال الرئيس الروسي، في أول تعليق على دعوة السعودية منتجي النفط للاجتماع: السعودية تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري، وأن الأسباب وراء انخفاض سعر النفط هي فيروس كورونا، وتراجع الطلب على الخام، وانسحاب السعودية من اتفاق أوبك بلس، على حد تعبيره.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحليفاتها من خارج المنظمة يوم الإثنين اجتماعا عبر الفيديو بعد تحسن سعر النفط إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن السعودية وروسيا قد تخفضان إنتاجهما.

وأكد مصدر قريب من المنظمة في فيينا لوكالة فرانس برس عقد الاجتماع.

وبصفتها زعيمة المنظمة دعت السعودية الخميس أعضاء اوبك والدول النفطية الشريكة لها إلى اجتماع «عاجل» للوصول إلى «اتفاق عادل» يعيد «التوازن» لأسواق الخام.

ولا يزال سوق الذهب الأسود يتعرض لضغوط من جراء ضعف الطلب بسبب القيود المفروضة على نقل الأشخاص والبضائع حول العالم لمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19.

وفي الوقت نفسه، لا يزال العرض وفيرًا وسط حرب أسعار بين الرياض وموسكو.

بالمثل، قال بيان صادر عن وزارة الطاقة الأذربيجانية إن «أذربيجان دعت الى اجتماع لوزراء أوبك والدول النفطية غير الأعضاء في المنظمة عبر الفيديو في السادس من نيسان/أبريل من أجل إعادة الاستقرار الى السوق النفطي».

وأوضحت باكو وهي من شركاء أوبك، أن الاجتماع ينعقد بناء على دعوة من الرياض وبعد محادثات بين السعودية والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويهدف الى تبني «إعلان جديد حول التعاون».

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» عن مصدر روسي أن موعد الاجتماع هو في السادس من نيسان/أبريل، مشيرة الى أن المحادثات ستتناول إمكان خفض الإنتاج بحوالى عشرة ملايين برميل في اليوم.

وذكر مصدر آخر نقلت عنه وكالة «تاس» أن الولايات المتحدة دعيت للمشاركة في الاجتماع.

ويوم الخميس، فاجأ الرئيس الأميركي المستثمرين متحدثاً عن «أمله وتوقعه» بأن تخفض السعودية وروسيا إنتاجهما «بحوالي 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير». وأضاف أن الخفض يمكن حتى أن يصل إلى «15 مليون برميل»، دون إعطاء تفاصيل عن هذه الأرقام.

ورداً على ذلك، سجل برنت في إحدى اللحظات زيادة بنسبة 50% مقارنة بإغلاق الأربعاء وبلغت الزيادة التي سجلها خام غرب تكساس الوسيط 35%.