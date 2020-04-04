واجهات فنادق دبي تضيء للأمل والتفاؤل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت فنادق دبي، بإنارة واجهتها ونوافذ غرفها بإضاءات على أشكال قلوب في رسالة تحمل معاني الأمل والتفاؤل، وتعبيراً عن تضامنها مع العالم، والتزامها بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ودولة الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» الذي ألقى بظلاله الثقيلة على مختلف القطاعات والمجتمعات حول العالم.

وانضمت فنادق دبي إلى مبادرة عالمية لإطفاء أضواء الغرف مساء يوم أمس الخميس، عند الساعة 6:30 مساء، وإضاءة النوافذ والواجهات بأشكال قلوب وذلك بهدف إيصال رسالة تحمل معاني الأمل والتضامن العالمي بطريقة مبهرة نالت إعجاب أفراد المجتمع، وكان لها صداها الواسع على منصات التواصل الاجتماعي عبر حسابات الأفراد والمؤسسات الفندقية حول العالم. شارك في المبادرة فنادق العنوان دبي مول، وأتلانتس، وسيتي بريمير، وموفنبيك جراند بلازا، وغيرها من الفنادق.

وعبّر السكان عن حبهم لمدينة دبي التي يعتبرونها وطنهم الثاني من خلال مشاركة الصور التي التقطوها من منازلهم لنوافذ وواجهات الفنادق التي تزينت بإضاءات القلوب عبر منصات التواصل الاجتماعي.