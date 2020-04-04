تراجع أسعار البصل إلى النصف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الاقتصاد في بيان اليوم الجمعة أن أسعار البصل سجلت تراجعاً بأكثر من 50%، حيث وصل سعر كيلو البصل الهندي درهمين عند الموردين في أسواق الإمارات. وكانت الوزارة قد اتخذت عدد من الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع الموردين والشركاء بالأسواق الخارجية لزيادة حجم الاستيراد من سلعة البصل والخضروات بشكل عام وضخها في الأسواق لتعزيز المطروح منها.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع وتنوعها في مختلف أسواق الدولة، موضحاً أن الأسواق لا تعاني من أي نقص في السلع الغذائية وغير الغذائية ولا سيما السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتابع أن مسألة السيطرة على الأسعار هي إحدى الأولويات التي تعمل فرق الوزارة بالتعاون مع شركائها بالسلطات المحلية لضمان ضبطها. وأشاد بالدور الحيوي للتعاونيات الاستهلاكية في تعزيز المخزون من السلع الأساسية، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية بمخازن التعاونيات وصلت 80% حتى الآن، وستصل إلى 100% قبل حلول شهر رمضان المبارك.