برنت فوق 32 دولارا قبيل اجتماع «أوبك» والمنتجين الإثنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت خسائر تكبدتها في جلسة التداول في آسيا لترتفع في التعاملات الأوروبية المبكرة فوق 32 دولارا للبرميل، مع استمرار وجود آمال بشأن اتفاق عالمي كبير لخفض الإمدادات بهدف دعم الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت سبعة بالمئة أو ما يعادل 2.10 دولار إلى 32.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش. وقفز برنت 47 بالمئة خلال جلسة الخميس، مسجلا أعلى ارتفاع بالنسبة المئوية خلال جلسة على الإطلاق، قبل أن يغلق مرتفعا 21 بالمئة، لكنه ما زال منخفضا بما يقل عن نصف السعر البالغ 66 دولارا في تداولات نهاية 2019.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي واحدا بالمئة أو ما يعادل 28 سنتا إلى 25.6 دولار للبرميل بعد أن قفزت 24.7 بالمئة يوم الخميس.

ودعت السعودية أعضاء اوبك والدول النفطية خارجها الى اجتماع «عاجل» للوصول إلى «اتفاق عادل» يعيد «التوازن» لأسواق الخام.

وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إنه يؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الطاقة في أذربيجان وهي غير عضو في أوبك، قالت إن من المزمع عقد اجتماع أوبك بلس يوم الإثنين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وتبحث منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول نفطية أخرى من خارج المنظمة في تداعيات انهيار أسعار النفط على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن وزارة الطاقة الأذربيجانية إن «أذربيجان دعت الى اجتماع لوزراء أوبك والدول النفطية غير الأعضاء في المنظمة عبر الفيديو في السادس من نيسان /أبريل من أجل إعادة الاستقرار الى السوق النفطي».

وأوضحت باكو أن الاجتماع ينعقد بناء على دعوة من الرياض وبعد محادثات بين السعودية والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويهدف الى تبني «إعلان جديد حول التعاون».

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» عن مصدر روسي أن موعد الاجتماع هو في السادس من نيسان /أبريل، مشيرة الى أن المحادثات ستتناول إمكان خفض الإنتاج حوالى 10 ملايين برميل في اليوم.