شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. اجتماع كبار المصنعين فى مصر لبحث تداعيات أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، يوم الاثنين المقبل، اجتماعاً موسعاً عبر الفيديو كونفرانس يشارك فيه محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من كبار المصنعين لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى بصفة عامة، والصناعة بصفة خاصة، فضلا عن طرح أبرز التحديات ومقترحات حلولها لعرضها على الحكومة من خلال محمد السويدى.

وفى هذا السياق قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة لم تقصر فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وأصدرت كافة القرارات، التى كنا ننادى بها قبل الأزمة، لتشجيع الاستثمار الصناعى وزيادة الإنتاجية ومن أهمها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة 3% وكذلك قرارات مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز للمصانع لـ 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء للصناعة.

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وأضاف "فتوح"، لـ"الخليج 365"، أن الدور حالياً على القطاع الخاص والمستهلك، بالنسبة للأول يجب على القطاع الخاص دعم القرارات الإيجابية للحكومة فى مضاعفة معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى وتوفير كافة السلع بالأسواق المحلية بأسعار تنافسية مخفضة من خلال وضع هامش ربح بسيط يغطى تكاليف الإنتاج ويحقق الاستدامة والإلتزام بأعلى معايير الجودة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية الطلب المحلى وزيادة الصادرات.

وتابع أما بالنسبة للمستهلك، يجب عليه تشجيع شراء المنتج المحلى، خاصة أن نظيرها المستورد أقل جودة من المحلى، علاوة على أن تشجيع المنتج المحلى يزيد من إنتاجية الشركات الوطنية، مطالباً الحكومة بضرورة تفعيل قرار تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية ووضع ضوابط صارمة لتنفيذه، خاصة أنه غير مفعل بالشكل الذى يخدم الصناعة الوطنية.