شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأوراق المالية: طلب لتحمل صندوق حماية المستثمر 80 ألف جنيه عن شركات السمسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تقدمت بطلب إلى صندوق حماية المستثمر لتحمل مبلغ 80 ألف جنيه عن نحو 130 شركة سمسرة تمثل تكاليف خطوط الربط المستخدمة فى الشركات، وذلك فى ظل تأثر الأداء المالي لشركات السمسرة بتراجع أحجام التداول بالبورصة المصرية، مضيفا أن الصندوق لم يرد على مطالب الشعبة رغم تقدم الطلب منذ فترة.

وأضاف عبد العزيز، والذى يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، أن الشركة قررت تأجيل عقد الجمعية العامة لمناقشة النتائج المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، لحين الانتهاء من الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على التوقيع الإلكترونى للحضور، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد للجمعية.

وحققت شركة مصر المقاصة خلال عام 2018 صافى ربح بقيمة 351 مليون جنيه، مقابل 283 مليون جنيه خلال 2017، بنسبة نمو 24%، كما حققت إيرادات خدمات بقيمة 193.4 مليون جنيه، مقابل 184.7 فى 2017، كما ارتفعت العوائد لتبلغ 315 مليونًا مقابل 247، فى حين انخفض إيراد خدمات المقاصة والتسوية ليسجل 78.1 مليون جنيه، واستقرت عوائد الاستثمارات بأذون الخزانة وغيرها عند 111 مليونًا.

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وخلال العام الماضى، وافقت عمومية المقاصة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 جنيهًا للسهم، بإجمالى 135 مليون جنيه، إضافة إلى توزيع ربع سهم مجانى لكل سهم أصلى.

ومن المنتظر أن تشهد الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة بخلاف إعلان النتائج المالية، اعتماد عضوين جديدين بمجلس إدارة الشركة، هما خالد عبد الرحمن لمنصب العضو المنتدب المشارك، ولميس نجم على مقعد ذوى الخبرة.

ويضم مجلس إدارة "مصر المقاصة" حاليًّا 11 عضوًا، منهم 3 ممثلين للسمسرة، و3 للبنوك، و5 من ذوى الخبرة المستقلين، من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة 50% والبورصة المصرية 5% والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة 45%.