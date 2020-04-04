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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق عند أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2016 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الجمعة إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات، وذلك في أعقاب بيانات ألمحت إلى تراجع الطلب على السلع الزراعية من صناعة الإيثانول في الولايات المتحدة.
وتضرر الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس "كورونا" حيث أن الإيثانول يستخدم كمزيج للوقود الحيوي مع البنزين.
وتستغل صناعة الإيثانول الذرة بشكل كبير في الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار أن الطلب على البنزين هبط بنسبة 25% إلى 6.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من مارس/آذار.
وكشفت بيانات حكومية أن إنتاج صناعة الإيثاننول انخفض بنحو 741 مليون جالون خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، ويستخدم الذرة بنسبة تقترب من 40% في إنتاج الإيثانول.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% وأغلقت الجلسة عند 3.30 دولار للبوشل، وهو المستوى الأدنى منذ سبتمبر/أيلول عام 2016، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.38 دولار وأقل سعر عند 3.28 دولار.
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